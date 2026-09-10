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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

درخشش ووشوکاران بانوی یزد

درخشش ووشوکاران بانوی یزد

یزد - تیم پنج‌نفره ووشو بانوان یزد در مسابقات قهرمانی کشور سبک لی‌چوان در ملایر، با کسب دو مدال نقره به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت ووشو استان یزد، مسابقات ووشو قهرمانی کشور در سبک لی‌چوان با حضور ۳۷۰ ورزشکار از ۱۷ استان کشور به میزبانی سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر برگزار شد.

تیم بانوان یزد با هدایت فنی بی‌بی خدیجه حسینی‌نسب با پنج ورزشکار در این رقابت‌ها حضور یافت که فاطمه زارع و مائده شب‌خیز با عملکرد خود موفق به کسب دو مدال نقره شدند.

هانیه جوکار، مبینا دهقانی و عسل بادفر، سه نماینده دیگر یزد نیز با وجود ارائه عملکرد قابل قبول برابر رقبای خود، از ادامه رقابت‌ها بازماندند.

حضور تیم پنج‌نفره یزد در این رقابت‌ها و کسب دو مدال نقره، از نتایج قابل توجه ووشوی بانوان استان در مسابقات قهرمانی کشور بود.

کد مطلب 6943235

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