اعزام ۲۶ ووشوکار جوان یزد به لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرپور با اشاره به ظرفیتسازی و برنامهریزی انجامشده برای حضور پرقدرت تیمهای یزدی در رقابتهای ملی، از استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تیم لیگ بانوان خبر داد.
جعفرپور گفت: این موضوع با پیگیریهای انجامشده محقق شده و در حال حاضر روند تنظیم و نهاییسازی قراردادهای مربوط به تیم در حال انجام است.
رییس هیئت ووشو استان یزد افزود: هدف این هیئت، ایجاد پشتوانه پایدار برای تیمهای ردههای مختلف و فراهم کردن شرایطی است که ورزشکاران استان بتوانند با آمادگی کامل و آرامش خاطر در میادین ملی حاضر شوند.
همچنین زینب معشوری، مسئول سازمان لیگ هیئت ووشو استان یزد در این نشست با اشاره به رایزنیهای انجامشده با ووشوکاران و خانوادههای آنان اظهار کرد: تیم جوانان ووشوی استان یزد در قالب ۲۶ بازیکن به مسابقات لیگ برتر کشور اعزام خواهد شد و هماهنگیهای لازم برای حضور منسجم و هدفمند این تیم در حال نهایی شدن است.
وی تأکید کرد: برگزاری این جلسات و تکمیل فرآیندهای اجرایی، زمینهساز حضوری منظم، حرفهای و موفق برای نمایندگان یزد در لیگ برتر خواهد بود.
گفتنی است، حضور تیمهای ووشوی استان یزد در رقابتهای لیگ برتر کشور، علاوه بر ارتقای سطح فنی ورزشکاران، نقش مهمی در معرفی استعدادهای جوان استان و تقویت جایگاه ووشوی یزد در سطح ملی خواهد داشت.
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