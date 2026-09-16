ووشوکاران زارچی ۶ مدال قهرمانی کشور کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت ووشو استان یزد، فخرالسادات حسینی، با اشاره به سطح فنی بالای این رقابتها اظهار کرد: پنج نماینده زارچ در بخش ساندا با هدایت وی موفق به کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز شدند.
وی افزود: در بخش تالو نیز ورزشکاران زارچ تحت مربیگری سارا پوراسماعیلی با اجرای فرمهای دقیق و منسجم، یک مدال نقره و دو مدال برنز به دست آوردند.
حسینی با قدردانی از زینب معشوری و الهه محمدعلیان برای حمایتهای فنی و آمادهسازی تیم، این موفقیت را حاصل تمرینات مستمر ورزشکاران، تلاش کادر مربیگری و همراهی خانوادهها دانست.
در این رقابتها ساناز نظامی و طاهره پورتقی به مدال نقره و بهار سرداری، هانیه باقیان و نازنین کافی به مدال برنز دست یافتند؛ نازنین کافی دو مدال برنز کسب کرد.
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