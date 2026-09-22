اقتصاد ورزش؛ حلقه مفقوده توسعه ووشو در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت ووشو استان یزد، محمدهادی دره‌زرشکی، اظهار کرد: توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی نمی‌تواند صرفاً متکی بر اعتبارات دولتی باشد و باید با طراحی مدل‌های اقتصادی جدید، ظرفیت بخش خصوصی، صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران را وارد چرخه توسعه ورزش کرد.

وی افزود: رویکرد کمیته اقتصادی هیئت ووشو صرفاً جذب اسپانسر برای یک مسابقه یا یک فصل ورزشی نیست، بلکه هدف اصلی ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی پایدار برای ووشو است تا ورزشکار، مربی، باشگاه و حامی اقتصادی از این چرخه منتفع شوند.

رئیس کمیته اقتصادی هیئت ووشو استان یزد با اشاره به ظرفیت این رشته ورزشی در استان گفت: فعالیت ورزشکاران ووشو یک ظرفیت اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است که در صورت سازماندهی و تجاری‌سازی مناسب، می‌تواند به یکی از بخش‌های اثرگذار اقتصاد ورزش استان تبدیل شود.

دره‌زرشکی ادامه داد: مدل‌هایی برای اسپانسرینگ حرفه‌ای، بازاریابی ورزشی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه برند تیم‌های ورزشی، درآمدزایی از رویدادها و ایجاد همکاری میان هیئت و بنگاه‌های اقتصادی در حال طراحی و بررسی است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به حامیان مالی ورزش بیان کرد: نگاه ما به حامی اقتصادی، کوتاه‌مدت و صرفاً تبلیغاتی نیست و یک مجموعه اقتصادی باید در کنار ایفای مسئولیت اجتماعی، امکان بازگشت اقتصادی، توسعه برند و ایجاد ارزش افزوده را نیز تجربه کند.

رئیس کمیته اقتصادی هیئت ووشو استان یزد افزود: بر همین اساس تلاش می‌کنیم پیشنهادهای همکاری با بخش خصوصی بر مبنای منافع دوطرفه و در قالبی شفاف طراحی شود.

دره‌زرشکی با اشاره به برگزاری رویدادهای بزرگ ووشو در استان یزد گفت: مسابقات و رویدادهای ورزشی می‌توانند به بستری برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شوند و از ظرفیت رسانه، تبلیغات محیطی و دیجیتال، برندینگ، فروش خدمات و محصولات، مشارکت صنایع و مجموعه‌های اقتصادی و گردشگری ورزشی برای تأمین بخشی از هزینه‌های ورزش قهرمانی استفاده کرد.

وی یکی از اهداف جدی کمیته اقتصادی هیئت ووشو را کاهش وابستگی ورزشکاران و تیم‌ها به منابع مالی محدود و مقطعی دانست و گفت: باید به سمت مدلی حرکت کنیم که استعدادهای ورزشی صرفاً به دلیل مشکلات مالی از مسیر قهرمانی خارج نشوند.

رئیس کمیته اقتصادی هیئت ووشو استان یزد خاطرنشان کرد: اقتصاد ورزش باید همزمان با ورزش قهرمانی حرکت کند و نباید پس از کسب موفقیت‌های ورزشی به فکر تأمین منابع مالی افتاد؛ زیرا اگر مدل اقتصادی یک تیم، رویداد یا پروژه ورزشی از ابتدا طراحی شود، امکان استمرار و توسعه آن بیشتر خواهد بود.

دره‌زرشکی در پایان گفت: چشم‌انداز ما این است که ووشوی یزد علاوه بر تبدیل شدن به یک قطب فنی و مدال‌آور، به الگویی در حکمرانی اقتصادی ورزش و جذب هدفمند سرمایه‌های بخش خصوصی تبدیل شود و این الگو در سایر رشته‌های ورزشی استان نیز توسعه یابد.