به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد: پیرو گزارش طغیان بیماری «گاستروآنتریت» یا التهاب معده‌ای-روده‌ای در میان جمعی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تیم‌های واکنش سریع بهداشت بلافاصله در دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حاضر شدند و اقدامات تشخیصی و پیشگیرانه را در دستور کار قرار دادند.

اقدامات تخصصی انجام شده از سوی تیم‌های بهداشتی شامل استقرار و حضور تیم‌های واکنش سریع در سلف‌سرویس مرکزی و خوابگاه‌های دانشجویی، انجام مصاحبه‌های تخصصی با دانشجویان علامت‌دار و سالم و تکمیل فرم‌های بررسی اپیدمیولوژیکی، نمونه‌برداری بالینی از دانشجویان دارای علائم گوارشی، طراحی و اجرای مطالعه «مورد-شاهدی» به منظور ردیابی منبع احتمالی طغیان، پیگیری و اخذ گزارش‌های پزشکی از مراکز درمانی و بیمارستان‌های سطح شهر شامل بوعلی، قلب فرشچیان، شهید بهشتی و سینا می‌شود.

همچنین اقداماتی از جمله نمونه‌برداری میکروبی از آب شرب مصرفی خوابگاه‌ها، سلف‌سرویس و آشپزخانه دانشگاه، نمونه‌برداری از مواد غذایی برای انجام آزمایشات تخصصی، بازرسی دقیق بهداشتی از وضعیت آشپزخانه و سلف‌سرویس دانشگاه و استقرار دائم یک کارشناس ناظر بهداشت محیط در آشپزخانه و سلف دانشگاه به منظور نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی انجام شده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که نتایج آزمایشات مربوط به نمونه‌های آب و مواد غذایی در روزهای آینده مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد و وضعیت سلامت دانشجویان مبتلا نیز به صورت مستمر از سوی کادر درمان و بهداشت در حال پیگیری است.