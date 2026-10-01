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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

۳۷ درصد مرگ‌ومیر آران‌وبیدگل ناشی از بیماری‌های قلبی است

۳۷ درصد مرگ‌ومیر آران‌وبیدگل ناشی از بیماری‌های قلبی است

کاشان - رئیس مرکز بهداشت آران‌وبیدگل گفت: از ۴۹۲ مرگ ثبت‌شده در شهرستان، ۱۸۰ مورد معادل ۳۷ درصد ناشی از بیماری‌های قلبی‌عروقی بوده است.

محسن قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم قابل توجه بیماری‌های قلبی‌عروقی در مرگ‌ومیر شهرستان، بر ضرورت پیشگیری، شناسایی زودهنگام و کنترل عوامل خطر این بیماری‌ها تأکید و اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۳۳ هزار نفر در شهرستان آران‌وبیدگل تحت خطرسنجی قلبی‌عروقی قرار گرفته‌اند که با هدف شناسایی به‌موقع افراد در معرض خطر و آغاز مراقبت‌های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به روز جهانی قلب، اصلاح سبک زندگی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ سلامت قلب عنوان کرد و گفت: کنترل فشار و قند خون، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و پرهیز از مصرف دخانیات از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی است.

رئیس مرکز بهداشت آران‌وبیدگل خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی، انجام منظم خطرسنجی قلبی‌عروقی و شناسایی افراد در معرض خطر می‌تواند در کاهش ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی و مرگ‌های زودرس مؤثر باشد.

کد مطلب 6964912

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