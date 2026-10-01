محسن قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم قابل توجه بیماری‌های قلبی‌عروقی در مرگ‌ومیر شهرستان، بر ضرورت پیشگیری، شناسایی زودهنگام و کنترل عوامل خطر این بیماری‌ها تأکید و اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۳۳ هزار نفر در شهرستان آران‌وبیدگل تحت خطرسنجی قلبی‌عروقی قرار گرفته‌اند که با هدف شناسایی به‌موقع افراد در معرض خطر و آغاز مراقبت‌های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به روز جهانی قلب، اصلاح سبک زندگی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ سلامت قلب عنوان کرد و گفت: کنترل فشار و قند خون، تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و پرهیز از مصرف دخانیات از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی است.

رئیس مرکز بهداشت آران‌وبیدگل خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی، انجام منظم خطرسنجی قلبی‌عروقی و شناسایی افراد در معرض خطر می‌تواند در کاهش ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی و مرگ‌های زودرس مؤثر باشد.