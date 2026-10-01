۶۳ درصد مدارس تحویلی کشور با مشارکت خیرین ساخته شد

محمدرضا جعفری در حاشیه مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشارکت گسترده مردم در امر مدرسه‌سازی اظهار کرد: حدود ۵۰ هزار خیر مدرسه‌ساز در کشور داریم که برخی از آنها ساخت تعداد قابل توجهی مدرسه را برعهده گرفته‌اند.

وی افزود: در سال‌های گذشته علاوه بر اشخاص حقیقی، مؤسسات خیریه، بانک‌ها و شرکت‌ها نیز وارد عرصه مدرسه‌سازی شده‌اند و تلاش کرده‌ایم ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی را برای توسعه فضاهای آموزشی فعال کنیم.

مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به روند افزایشی تعهدات خیرین گفت: تعهدات خیرین مدرسه‌ساز طی سال‌های اخیر از حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۱۸ هزار میلیارد تومان و سپس در سال گذشته به ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

جعفری ادامه داد: امسال نیز هدف‌گذاری ما جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان تعهد خیرین است که برای تحقق آن، جشنواره‌های مختلف در سطح کشور برگزار می‌شود و مجامع خیرین نیز فعال‌تر خواهند شد.

وی با اشاره به اجرای پویش «بساز مدرسه» افزود: با استفاده از ظرفیت مردم، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و خیرین حقوقی تلاش می‌کنیم مشارکت عمومی در مدرسه‌سازی افزایش پیدا کند.

۶۳ درصد مدارس تحویلی با مشارکت خیرین ساخته شد

مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با بیان اینکه سهم خیرین در ساخت مدارس کشور قابل توجه است، گفت: در سال گذشته حدود ۶۳ درصد مدارسی که تحویل آموزش و پرورش شد با مشارکت خیرین ساخته شده است.

جعفری اضافه کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار فعالیت بسیاری از کارآفرینان، میزان تعهدات خیرین سال‌به‌سال افزایش پیدا کرده است.

وی استان فارس را یکی از استان‌های پیشرو در حوزه خیرین مدرسه‌ساز دانست و گفت: خیرین استان فارس از گذشته در این عرصه فعال بوده‌اند و بخش قابل توجهی از مدارس شیراز با مشارکت خیرین ساخته شده است.

مدرسه‌سازی باید به مدرسه‌یاری و ارتقای کیفیت آموزشی برسد

مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با تأکید بر اینکه ساخت مدرسه به‌تنهایی برای حل مشکلات آموزشی کافی نیست، اظهار کرد: در سال‌های اخیر میانگین نمرات دانش‌آموزان در برخی استان‌ها کاهش پیدا کرده و این موضوع زیبنده نظام آموزش و پرورش نیست.

جعفری ادامه داد: خیرین در ساخت فضاهای آموزشی مشارکت کرده‌اند اما اگر کیفیت آموزشی ارتقا پیدا نکند، ممکن است برخی خیرین نسبت به ادامه فعالیت دلسرد شوند.

وی یکی از محورهای فعالیت جامعه خیرین را «مدرسه‌یاری» عنوان کرد و گفت: کمیسیون مدرسه‌یاری حدود سه سال است که فعالیت می‌کند و برخی مؤسسات خیریه در این حوزه به تربیت مدرس، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان مناطق محروم و تأمین نرم‌افزارهای آموزشی کمک می‌کنند.

تجهیزات هنرستان‌ها باید متناسب با نیاز روز باشد

جعفری با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به هنرستان‌ها گفت: بخشی از آموزش در هنرستان‌ها به کارگاه و تجهیزات وابسته است و نمی‌توان هنرستانی را ساخت اما تجهیزات مناسب و به‌روز برای آن فراهم نکرد.

وی افزود: در برخی هنرستان‌های کشور هنوز تجهیزات قدیمی وجود دارد و باید متناسب با فناوری و نیاز بازار کار به‌روز شوند.

مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با بیان اینکه توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از اهداف مهم آموزشی کشور است، گفت: تلاش می‌کنیم خیرین را بیش از گذشته به سمت ساخت و تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای هدایت کنیم.

۵۰ هزار خیر در ساخت مدارس مشارکت دارند

جعفری با اشاره به حضور گسترده خیرین در مدرسه‌سازی گفت: حدود ۵۰ هزار خیر در کشور در این عرصه فعالیت دارند و برخی خیرین نیز به‌تنهایی ساخت صدها مدرسه را برعهده گرفته‌اند.

وی همچنین درباره مشارکت بانوان در جامعه خیرین مدرسه‌ساز گفت: حدود ۳۰ درصد خیرین مدرسه‌ساز را بانوان تشکیل می‌دهند و در برخی موارد بانوان نقش محوری در جذب اعضای خانواده برای مشارکت در مدرسه‌سازی داشته‌اند.

خیرین در بازسازی مدارس آسیب‌دیده نیز مشارکت کردند

مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به بازسازی مدارس آسیب‌دیده اظهار کرد: در جریان آسیب‌دیدگی مدارس، خیرین در کنار دولت و سایر مجموعه‌ها برای بازسازی و ترمیم مدارس وارد میدان شدند.

جعفری گفت: در این روند، خیرین، گروه‌های جهادی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های مختلف برای ترمیم مدارس همکاری کردند و بخشی از هزینه‌های بازسازی نیز از سوی خیرین تأمین شد.

وی تأکید کرد: آموزش و پرورش پایه و اساس آینده کشور است و هر میزان توجه و سرمایه‌گذاری در این حوزه، به تضمین آینده کشور و کاهش بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد.