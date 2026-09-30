کیفیت زندگی سالمندان مرکزی باید متناسب با افزایش طول عمر ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی الهدادی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفته جهانی سالمندان اظهار کرد: با توجه به شعار امسال هفته جهانی سالمندان با عنوان «زندگی عصر طولانیتر؛ بازاندیشی در نظامها برای زندگی بهتر» علاوه بر کمیت و طول عمر افراد، کیفیت زندگی سالمندان نیز باید مورد توجه مسئولان، قانونگذاران و برنامهریزان قرار گیرد.
وی افزود: افزایش طول عمر بهتنهایی کافی نیست و باید با برنامهریزی مناسب، زمینه سالمندی سالم، باکیفیت، کمدردسر و کمهزینه فراهم شود.
الهدادی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود، امید به زندگی در کشور برای زنان ۷۶ سال و برای مردان ۷۲ سال است که این شاخص نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بهبود تغذیه، ارتقای شرایط رفاهی، افزایش توجه به مسائل بهداشتی و درمانی و توسعه امکانات و خدمات، از جمله عواملی است که در افزایش امید به زندگی در کشور مؤثر بوده است، اما رویکردهای جدید حوزه سالمندی بر این موضوع تأکید دارد که افزایش طول عمر باید با ارتقای کیفیت زندگی همراه باشد.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: در برنامهریزیهای مرتبط با سالمندان، موضوعاتی همچون «سالمندی سالم» و «سالمندی خوب» باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اگرچه نمیتوان روند سالمندی را متوقف کرد، اما میتوان مانند بسیاری از کشورهای جهان، از دوران طفولیت تا نوجوانی، جوانی و سالمندی برای داشتن یک زندگی سالم و باکیفیت برنامهریزی کرد.
وی افزود: سالمندی را میتوان در سه دوره ۶۰ تا ۷۰ سال، ۷۰ تا ۸۰ سال و بالای ۸۰ سال که مرحله کهنسالی محسوب میشود، مورد توجه قرار داد و هدف از این تقسیمبندی، برنامهریزی بهتر برای ایجاد شرایطی است که سالمندان بتوانند دوره سالمندی مطلوب، کمدردسر و کمهزینهای را تجربه کنند.
اله دادی استان مرکزی را سومین استان سالمند کشور عنوان کرد و گفت: قرار گرفتن استان مرکزی در رتبه سوم سالمندی کشور از یک سو نشاندهنده افزایش طول عمر سالمندان و توجه به این حوزه است و از سوی دیگر، با توجه به کاهش نرخ زاد و ولد، میتواند بهعنوان یک چالش جمعیتی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی بیان کرد: از یک سو ورودی جمعیت کاهش یافته و از سوی دیگر، با افزایش طول عمر، تعداد سالمندان بیشتر شده است؛ بنابراین لازم است متناسب با شرایط جمعیتی استان، برنامهریزیهای لازم برای این دوره از زندگی انجام شود.
وی ادامه داد: همزمان با توجه کشور به موضوع سالمندی، استان مرکزی نیز اقدامات خود را در این حوزه دنبال کرده است و سال گذشته، در سوم مهرماه و همزمان با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در استان مرکزی، با حضور استاندار و اعضای شورای سالمندان شهر اراک، این شهر به عنوان شانزدهمین شهر کشور در مسیر اجرای طرح شهر دوستدار سالمند قرار گرفت.
اله دادی تصریح کرد: بر این اساس، اقدامات مختلفی توسط دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری، استانداری، بهزیستی و مجموعههای فرهنگی آغاز شده و بخش قابل توجهی از اقدامات انجامشده تاکنون، ماهیت زیربنایی و مطالعاتی داشته است.
وی گفت: در این چارچوب، مجری طرح در شهر اراک انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سالمندان شهر بهصورت آماری و منطقهای احصا و جمعآوری شده است تا بر اساس جمعیت سالمندان، برنامهریزی دقیقتری در حوزههای مختلف انجام شود.
الهدادی تاکید کرد: این اطلاعات مبنای برنامهریزی در حوزه کاربری فضاها، مناسبسازی معابر، خیابانها، پارکها و اماکن عمومی قرار گیرد تا سالمندان بتوانند با سهولت بیشتری در محیط شهری تردد و حضور داشته باشند.
وی افزود: در کنار مناسبسازی محیط شهری، باید ابعاد روحی، روانی، اجتماعی و فرهنگی زندگی سالمندان نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه حضور فعال و باکیفیت این قشر در جامعه فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی به اجرای طرح «مهر و گفتوگو» در اراک اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف ایجاد فضاهایی برای گردهمایی سالمندان و تقویت ارتباط اجتماعی آنان در حال شکلگیری است تا سالمندان بتوانند مانند گذشته در کنار یکدیگر حضور داشته باشند و تجربیات خود را با یکدیگر و همچنین کودکان، نوجوانان و خانوادهها به اشتراک بگذارند.
وی تأکید کرد: بهرهگیری از تجربه و ظرفیت سالمندان، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی این قشر، میتواند به انتقال تجربه میان نسلها و تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه کمک کند.
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