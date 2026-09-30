خدمت به جامعه بهزیستی توفیقی الهی و نعمتی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ الله نور کریمی‌تبار عصر چهارشنبه در دیدار محمودی مدیرکل جدید بهزیستی استان ایلام، با تبریک هفته دفاع مقدس و آرزوی توفیق برای مجموعه بهزیستی، اظهار کرد: خدمت به انسان‌هایی که به هر دلیل با محدودیت‌ها و مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی مواجه هستند، از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خداوند این فرصت را در اختیار خدمتگزاران این حوزه قرار داده است.

وی با اشاره به روایتی از امام حسین(ع) مبنی بر اینکه نیاز مردم به شما، نعمتی از سوی خداوند است، افزود: انسان نباید از مراجعه و نیاز مردم خسته شود؛ چراکه اگر فردی از این نعمت استفاده نکند و در رفع نیاز دیگران کوتاهی کند، ممکن است خداوند این فرصت خدمت را از او بگیرد و به فرد دیگری واگذار کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با تأکید بر ضرورت تکریم جامعه هدف بهزیستی گفت: بسیاری از افراد دارای معلولیت و نیازمند، علاوه بر مشکلات جسمی و اقتصادی، با فشارهای روحی و اجتماعی نیز مواجه هستند و ممکن است در جامعه با کم‌توجهی یا حتی رفتارهای نامناسب روبه‌رو شوند؛ بنابراین برخورد محترمانه، شنیدن سخنان آنان و ایجاد احساس پناه و امنیت، گاهی از کمک مالی نیز اثرگذارتر است.

وی ادامه داد: ممکن است امکانات سازمان برای پاسخگویی به همه مطالبات محدود باشد، اما اگر دست ما برای کمک گشاده نیست، باید «گشاده‌رو» باشیم و با برخورد مناسب، صبر و همدلی با مراجعه‌کننده رفتار کنیم. همین رفتار عاطفی و محترمانه می‌تواند آثار عمیقی بر روح و زندگی یک انسان داشته باشد.

وی یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران و کارکنان را حل مسئله مردم دانست و گفت: فرقی نمی‌کند فردی نگهبان، آبدارچی، کارشناس، مدیر یا مسئول مجموعه باشد؛ همه باید به گونه‌ای رفتار کنند که مراجعه‌کننده احساس کند به یک پناهگاه و مجموعه‌ای پاسخگو مراجعه کرده است.

وی با اشاره به اهمیت صبر و حوصله در مواجهه با مراجعان گفت: ممکن است فردی با عصبانیت یا در شرایط روحی نامناسب مراجعه کند و حتی نتواند خواسته خود را به‌درستی بیان کند؛ هنر کارمند این است که با صبر و آرامش بنشیند، سخنان او را بشنود و ابتدا بفهمد مشکلش چیست و سپس مشخص کند که آیا موضوع در حیطه وظایف سازمان است و چگونه می‌توان برای حل آن اقدام کرد.

وی بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت خیرین برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت خیرین داخل و خارج استان شناسایی و فعال شود و نیازهای مشخص جامعه هدف به آنان معرفی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به ظرفیت بالای خیرین ایلامی خارج از استان اظهار کرد: گاهی افراد خیر با نیت خدمت و سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال و توانمندسازی معلولان وارد استان می‌شوند، اما به دلیل ضعف در پیگیری و ارتباط، این فرصت‌ها از دست می‌رود. نباید اجازه دهیم خیرین و سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش از استان خارج شوند.

وی افزود: باید نیازها به‌صورت دقیق احصا شود؛ اگر برای اشتغال، مسکن، توانبخشی، نگهداری یا آموزش جامعه هدف نیاز وجود دارد، آن را به خیرین ارائه کنیم و برای جذب منابع و امکانات، پیگیری مستمر داشته باشیم.

حجت الاسلام‌ کریمی‌تبار در پایان با تأکید بر ضرورت نیت الهی در خدمت‌رسانی گفت: اگر مسئولان و کارکنان بهزیستی تلاش کنند مشکلات جامعه هدف را واقعاً حل کنند و خدمت خود را برای رضای خدا انجام دهند، خداوند نیز زمینه‌های خدمت و گره‌گشایی را فراهم خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت در مجموعه بهزیستی مسئولیتی سنگین و در عین حال ارزشمند است و باید با توکل بر خدا، صبر، پیگیری، تکریم ارباب‌رجوع و استفاده از ظرفیت مردم و خیرین، برای ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف تلاش کرد.