به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محسنی‌بندپی عصر پنجشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) گنبدکاووس اظهار کرد: پروژه‌های درمانی تأمین اجتماعی گنبدکاووس از جمله طرح‌هایی هستند که با وجود نیاز منطقه، تحت تأثیر افزایش هزینه‌های ساخت و مشکلات تأمین اعتبار قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به بازدید از ساختمان قدیمی اداره بهزیستی گنبدکاووس افزود: این ساختمان فرسوده نیازمند تعیین تکلیف است و استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مورد نیاز نوسازی آن در دستور بررسی قرار دارد.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در جریان این بازدید، وضعیت درمانگاه و اورژانس مجموعه نیز بررسی شد و پروژه درمانگاه جدید و ساختمان در حال احداث بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) که عملیات اجرایی آن از سال گذشته آغاز شده، مورد ارزیابی قرار گرفت.

محسنی‌بندپی یکی از موانع اصلی اجرای پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت را ناهماهنگی میان قیمت‌های قراردادی و هزینه‌های واقعی اجرای طرح‌ها دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی میان فهرست‌بهای قراردادها و قیمت اقلام و مصالحی مانند مس، کابل و سیم در بازار فاصله قابل توجهی وجود دارد.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز موجب شده هزینه‌های واقعی پیمانکاران با مبالغ پیش‌بینی‌شده در قراردادها همخوانی نداشته باشد و در نتیجه اجرای بخشی از پروژه‌های عمرانی با مشکل مواجه شود.

ضرورت تصمیم ملی برای رفع موانع پروژه‌های عمرانی

معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه این مسئله محدود به گلستان نیست، گفت: بررسی‌ها و گفت‌وگو با مسئولان نشان می‌دهد پروژه‌های عمرانی در استان‌هایی مانند زنجان و همدان و برخی مناطق دیگر کشور نیز با این مشکل روبه‌رو هستند و برای حل آن باید تصمیمی در سطح ملی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: ضروری است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی موضوع را از طریق سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند تا راهکاری برای اصلاح این وضعیت و جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شود.

محسنی‌بندپی با اشاره به نقش خیران در تکمیل زیرساخت‌های درمانی گنبدکاووس اظهار کرد: مشارکت خیران، همراهی نمایندگان و پیگیری مسئولان می‌تواند بخشی از مشکلات این پروژه‌ها را برطرف کند، اما این ظرفیت نباید جایگزین راهکار اساسی برای رفع موانع موجود در پروژه‌های درمانی کشور شود.

وی تأکید کرد: حوزه سلامت مردم نباید تحت تأثیر طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها قرار گیرد و طرح‌های درمانی مورد نیاز مردم باید با سرعت بیشتری تکمیل و وارد مدار خدمت‌رسانی شوند.

مراکز درمانی گنبدکاووس، خدمات‌رسان به شرق گلستان

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستره خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی گنبدکاووس گفت: درمانگاه، اورژانس و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی این شهرستان تنها به جمعیت گنبدکاووس خدمات ارائه نمی‌کنند، بلکه بخش قابل توجهی از جمعیت شرق استان گلستان نیز از خدمات این مراکز استفاده می‌کنند.

محسنی‌بندپی افزایش مراجعات به مراکز درمانی تأمین اجتماعی را از دیگر ضرورت‌های توسعه زیرساخت‌های درمانی دانست و افزود: شرایط اقتصادی موجود موجب افزایش مراجعه مردم به مراکز درمانی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شده و همین مسئله نیاز به توسعه ظرفیت‌های درمانی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را بیشتر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات پروژه‌های درمانی گلستان در سطح وزارتخانه مطرح خواهد شد و برای رفع موانع موجود و تسریع در روند اجرای این طرح‌ها پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.