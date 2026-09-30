به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمی قبل از ظهر سهشنبه در مراسم گرامیداشت روز ناشنوایان اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افراد ناشنوا در صورت برخورداری از فرصتهای برابر، ظرفیتهای قابل توجهی برای موفقیت و اثرگذاری در عرصههای مختلف دارند.
وی افزود: موفقیت افراد ناشنوا در حوزههای علمی، ورزشی و فرهنگی نشان میدهد که معلولیت نباید مانعی برای شکوفایی استعدادها و حضور مؤثر افراد در جامعه باشد و آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، فراهم کردن شرایط مناسب و برابر است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاهها برای رفع موانع پیش روی افراد دارای معلولیت، ادامه داد: بهزیستی به تنهایی نمیتواند همه مشکلات این حوزه را برطرف کند و لازم است دستگاههای مختلف در اجرای وظایف خود، موضوع مناسبسازی و دسترسپذیری را جدی بگیرند.
کرمی تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، چارچوبهای لازم برای تأمین حقوق این افراد را مشخص کرده است، اما مهم این است که مفاد قانون در جامعه اجرایی شود و افراد دارای معلولیت بتوانند آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
۲۷۰۰ نابینا و کمبینا تحت پوشش بهزیستی زنجان
وی با اشاره به وضعیت افراد دارای آسیب بینایی در استان زنجان گفت: حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد نابینا و کمبینا تحت پوشش سازمان بهزیستی استان قرار دارند و این سازمان در چارچوب وظایف خود، برنامههای توانمندسازی و زمینههای لازم برای تلفیق اجتماعی این افراد را دنبال میکند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان بیان کرد: هدف اصلی باید حرکت به سمت جامعهای باشد که افراد دارای معلولیت برای حضور در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی با موانع غیرضروری مواجه نباشند.
کرمی همچنین با قدردانی از خانوادههای افراد ناشنوا اظهار کرد: خانوادهها با حمایت عاطفی، آگاهی و همراهی خود نقش مهمی در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای فرزندانشان ایفا میکنند و این حمایت میتواند زمینهساز حضور موفقتر آنان در جامعه باشد.
وی مطالبهگری را یکی از الزامات تحقق حقوق افراد دارای معلولیت دانست و گفت: افراد ناشنوا باید حقوق قانونی خود را بشناسند و برای تحقق مطالباتشان پیگیری و مطالبهگری داشته باشند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: بهزیستی در کنار افراد دارای معلولیت قرار دارد و برای پیگیری حقوق آنان تلاش میکند، اما افزایش وحدت و انسجام در میان این افراد نیز میتواند مسیر پیگیری مطالبات قانونی را هموارتر کند.
کرمی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تقویت همدلی و انسجام، زمینهای فراهم شود که افراد ناشنوا بتوانند با قدرت بیشتری مطالبات قانونی خود را دنبال کرده و توانمندیهای خود را در جامعه به نمایش بگذارند.
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