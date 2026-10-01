به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه آبشناس عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از ساختمان اداره بهزیستی گنبدکاووس با حضور محمدکریم آریا، مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور مجلس، اظهار کرد: برای جامعه هدف این شهرستان در سال ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از حمایت‌ها در حوزه‌های اشتغال، مسکن، توانبخشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به وضعیت ساختمان فعلی اداره بهزیستی گنبدکاووس افزود: با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده درباره این ساختمان، جلساتی با استاندار گلستان، مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و موضوع فروش ملک اداره بهزیستی در کمیسیون مربوط بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی گلستان ادامه داد: با تغییر کاربری فضای موجود به کاربری‌های اداری و تجاری، امکان استفاده بهتر از ظرفیت این ملک فراهم می‌شود و مشارکت با دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و شهرداری‌ها نیز در حال بررسی است تا ضمن ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و جامعه هدف، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای بهزیستی فراهم شود.

آبشناس با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت کارکنان بهزیستی گفت: همکاران این مجموعه با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و مسئولیت‌های متعدد، نیازمند حفظ شأن و منزلت شغلی هستند و مسائلی مانند فرسودگی شغلی، معیشت و مسکن کارکنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در صورت جابه‌جایی اداره بهزیستی گنبدکاووس، چنانچه ساختمان مناسبی به صورت استیجاری در اختیار این اداره قرار گیرد، سازمان بهزیستی آمادگی دارد هزینه اجاره آن را تأمین کند.

تمرکز بر کاهش آسیب‌های اجتماعی در گنبدکاووس

مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به شرایط خاص گنبدکاووس در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: گستردگی جغرافیایی، پراکندگی روستاها و جمعیت جامعه هدف، اهمیت این شهرستان را در برنامه‌ریزی‌های بهزیستی افزایش داده و در سال ۱۴۰۵ موضوعاتی مانند اشتغال، مسکن و کاهش آسیب‌های اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود.

آبشناس درباره موضوع خودکشی نیز گفت: در این حوزه باید اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با جدیت بیشتری دنبال شود و بهزیستی آمادگی دارد از ظرفیت‌های ملی برای پشتیبانی از برنامه‌های شهرستان استفاده کند.

وی همچنین اردوگاه توسکستان را یکی از ظرفیت‌های قابل استفاده در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: این مجموعه می‌تواند برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و تربیتی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان و افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

۵۳۵۸ پرونده تحت پوشش مراکز مثبت زندگی

مدیرکل بهزیستی گلستان درباره وضعیت مراکز مثبت زندگی گنبدکاووس گفت: ۱۰ مرکز مثبت زندگی در این شهرستان فعال است و در مجموع پنج هزار و ۳۵۸ پرونده را تحت پوشش دارد.

وی ادامه داد: یک هزار و ۳۸۰ پرونده هنوز در مراکز جانمایی نشده است و در صورت تشخیص و درخواست اداره‌کل بهزیستی استان، امکان افزایش ظرفیت مراکز موجود و صدور مجوز برای ایجاد مرکز جدید وجود دارد.

آبشناس تأکید کرد: بهزیستی آمادگی دارد با استفاده از این ظرفیت‌ها، نسبت به ساماندهی پرونده‌های باقی‌مانده اقدام کند.

پرداخت کمک‌هزینه ازدواج به ۴۲۷ نفر

وی با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه ازدواج گفت: در سال جاری حداقل ۳۰ درصد اعتبارات این بخش پرداخت خواهد شد و برای ۴۲۷ نفر نیز کمک‌هزینه ازدواج با سرانه ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بهزیستی گلستان افزود: بخشی از این کمک‌هزینه پرداخت شده و روند تأمین و پرداخت مابقی نیز در حال انجام است.

۲.۶ میلیارد تومان برای تجهیزات توانبخشی

آبشناس درباره حمایت‌های توانبخشی از جامعه هدف گنبدکاووس نیز اظهار کرد: برای ۳۱۰ نفر از مددجویان شهرستان، کمک‌هزینه تأمین تجهیزات و وسایل توانبخشی با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سال جاری پیش‌بینی شده است.

وی همچنین درباره برنامه اشتغال جامعه هدف گفت: ۱۰۸ فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی گنبدکاووس در سال جاری پیش‌بینی شده و بیش از ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی نیز در سطح سازمان برای این حوزه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بهزیستی گلستان افزود: ۱۴۶ نفر از جامعه هدف نیز می‌توانند از حمایت‌های بیمه‌ای خویش‌فرمایی و کارفرمایی استفاده کنند و کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت و سایر افراد جامعه هدف بهزیستی را به کار گیرند، از بسته‌های تشویقی و حمایت‌های بیمه‌ای سازمان بهره‌مند خواهند شد.