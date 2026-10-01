به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محسنی‌بندپی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی حوزه بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی گنبدکاووس اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌های درمانی در مناطق کم‌برخوردار از اولویت‌های دولت چهاردهم است و طرح‌های حوزه سلامت باید با تأمین منابع مورد نیاز و در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده به سرانجام برسند.

وی با اشاره به وجود شمار قابل توجهی پروژه نیمه‌تمام در کشور افزود: افزایش هزینه‌های ساخت، تغییرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی باعث شده فاصله‌ای میان فهرست‌بهای قراردادهای پیمانکاری و قیمت واقعی اجرای پروژه‌ها ایجاد شود که در برخی طرح‌ها، روند پیشرفت عملیات را با مشکل مواجه کرده است.

معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای حل این مشکل باید به‌ویژه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی راهکارهای لازم پیش‌بینی شود تا میان فهرست‌بهای رسمی و هزینه‌های واقعی بازار تناسب بیشتری ایجاد شده و پروژه‌های عمرانی با وقفه کمتری ادامه یابند.

محسنی‌بندپی با اشاره به توجه دولت و سازمان تأمین اجتماعی به تکمیل طرح‌های درمانی در مناطق کم‌برخوردار گفت: استان‌هایی مانند گلستان، زنجان و همدان از جمله مناطقی هستند که پروژه‌های حوزه سلامت آنها در اولویت قرار گرفته است.

وی با اشاره به پروژه‌های درمانی بیمارستان خاتم‌الانبیاء گنبدکاووس اظهار کرد: امیدواریم با تأمین منابع مالی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت خیرین شهرستان، پروژه‌های درمانگاه جدید و اورژانس این بیمارستان مطابق برنامه زمان‌بندی تکمیل شده و در اختیار مردم منطقه قرار گیرد.

نیاز ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای تکمیل درمانگاه جدید

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این بازدید با تشریح آخرین وضعیت پروژه درمانگاه جدید بیمارستان خاتم‌الانبیاء گنبدکاووس اظهار کرد: این طرح با زیربنای بیش از پنج هزار مترمربع از سال گذشته وارد مرحله اجرایی شده و برای تکمیل و تجهیز آن دست‌کم ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

علی‌اکبر خراسانی افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و درمانی در مناطق محروم، از جمله گلستان، اهتمام ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کنیم درمانگاه جدید بیمارستان خاتم‌الانبیاء گنبدکاووس تا دهه فجر سال آینده تکمیل و افتتاح شود.

وی ادامه داد: این ساختمان در دو طبقه احداث می‌شود و عملیات اجرایی آن اکنون در مرحله اجرای اسکلت و سقف طبقه همکف قرار دارد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی سازمان تأمین اجتماعی همچنین از پیگیری برای تکمیل اورژانس جدید بیمارستان خاتم‌الانبیاء خبر داد و گفت: با وجود افزایش قیمت‌ها و شرایط موجود در بازار، سازمان تأمین اجتماعی خود را متعهد به تکمیل پروژه‌های در دست اجرا می‌داند.

مطالبه نماینده گنبدکاووس برای تسریع در اجرای طرح‌ها

عبدالحکیم آق‌آرکاکلی، نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش مراکز درمانی تأمین اجتماعی این شهرستان در ارائه خدمات به جمعیت شرق استان گلستان، خواستار توجه ویژه دولت و سازمان تأمین اجتماعی به تکمیل پروژه‌های اورژانس و درمانگاه بیمارستان خاتم‌الانبیاء شد.

وی گفت: با توجه به گستره جمعیتی تحت پوشش مراکز درمانی گنبدکاووس، تکمیل زیرساخت‌های درمانی از مطالبات مهم مردم منطقه است و باید روند اجرای این پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.