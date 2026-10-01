به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان قصرشیرین عصر پنجشنبه با محوریت پیشگیری و آمادگی در برابر آثار مخرب احتمالی پدیده ال‌نینو برگزار شد.

این جلسه روز چهارشنبه هشتم مهرماه از ساعت ۸ صبح با حضور اعضای ستاد بحران شهرستان و به ریاست حجت‌الله فتاحی، معاون سیاسی و انتظامی فرماندار قصرشیرین، برگزار شد و در ابتدای آن آیاتی از کلام‌الله مجید تلاوت شد.

در ادامه این نشست، دبیر جلسه ضمن خیرمقدم به حاضران، از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری، امور آب و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اجرای بخشی از مصوبات جلسات پیشین قدردانی کرد و دستور کار جلسه را تشریح کرد.

فتاحی بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از امکانات موجود و انجام دقیق تکالیف محوله، آمادگی لازم برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو را افزایش دهند.

در این جلسه همچنین روند اجرای مصوبات نشست پیشین مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی درباره اقدامات انجام‌شده در ارتباط با بندهای مصوب ارائه کردند.

برخی از رؤسای ادارات نیز دیدگاه‌ها و نکات مورد نظر خود را درباره نحوه اجرای وظایف و اقدامات پیشگیرانه مطرح کردند و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مسئول تأکید شد.

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار قصرشیرین با اشاره به مکاتبات جدید سازمان مدیریت بحران کشور درباره دستورالعمل آمادگی برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از وقوع پدیده ال‌نینو اظهار کرد: موضوع آمادگی دستگاه‌ها باید با جدیت دنبال شود و هر مجموعه نسبت به انجام وظایف تعیین‌شده اقدام کند.

وی همچنین به دستورالعمل جامع پیشگیری از بروز خسارات ناشی از سیلاب ۱۴۰۵ ابلاغ‌شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اشاره کرد و خواستار توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به مفاد این دستورالعمل و اجرای تکالیف محوله شد.

در پایان مقرر شد پیگیری مصوبات قبلی با جدیت ادامه یابد و دستگاه‌های اجرایی قصرشیرین با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، اقدامات لازم برای افزایش آمادگی و کاهش آثار احتمالی مخاطرات جوی و سیلابی را دنبال کنند.