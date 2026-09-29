به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته راهبری سیلاب و مدیریت آب‌های سطحی استان هرمزگان با محوریت بررسی آخرین وضعیت جوی، تمهیدات پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات احتمالی سیلاب و بارش‌های شدید و پدیده ال‌نینو، در سالن جلسات شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان برگزار شد.

این جلسه به ریاست مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان و با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله مدیریت بحران، هواشناسی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، فرمانداری، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

مهرداد حسن‌زاده، مسول ارشد هماهنگی بحران استان، با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: سیلاب یکی از مخاطرات جدی، شایع و مرگبار است و در صورتی که اقدامات پیشگیرانه و مقتضی به‌موقع انجام نشود، می‌تواند خسارات قابل توجهی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: با توجه به هشدارها و پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، دستگاه‌های متولی باید بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با کنترل سیلاب، همکاری و تعامل لازم را داشته باشند و با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات، در زمان وقوع مخاطرات احتمالی پای کار باشند و اقدامات پیشگیرانه را پیش از وقوع حادثه انجام دهند.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی بر اساس مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، بر ضرورت همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در شرایط بحرانی از جمله وقوع سیلاب تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین بر اهمیت ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مکانی و آماری استان در حوزه مدیریت مخاطرات تأکید کرد و گفت: ارائه اطلاعات و داده‌های مربوط به سازه‌ها، پل‌ها، آب‌نماها، سازه‌های آبخیزداری،مزارع، باغات و تأسیسات کشاورزی از سوی دستگاه‌های متولی و تجمیع این اطلاعات در قالب یک نقشه جامع، می‌تواند نقش مؤثری در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نحوه مقابله با پدیده‌های جوی از جمله سیلاب و بارندگی‌های شدید داشته باشد.

در پایان این نشست، بر تداوم پایش شرایط جوی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اجرای اقدامات پیشگیرانه، آماده‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات، آموزش و ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم تأکید شد.