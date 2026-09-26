به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسنزاده صبح شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان رودان با اشاره به اهمیت آمادگی برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از وقوع پدیده النینو، اظهار کرد: در مدیریت بحران اگر نیروی انسانی و تجهیزات مناسب داشته باشیم اما مدیریت ضعیف باشد، روند کار با مشکل مواجه میشود.
وی افزود: مدیریت بحران یک کار چندوجهی است و علاوه بر تجهیزات و امکانات، نیازمند مدیریت صحیح، صبر و تکریم مردم به ویژه افرادی است که در حوادث دچار خسارت شدهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به چرخه مدیریت بحران، بیان کرد: این چرخه شامل پیشبینی، پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازسازی است و هیچگاه متوقف نمیشود، بنابراین نباید مدیریت بحران را صرفاً به زمان وقوع حادثه و مرحله پاسخ محدود کرد.
حسنزاده با اشاره به قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸، گفت: این قانون برای ایجاد یک نقشه راه الزامآور در حوزه مدیریت بحران تصویب شده و همه دستگاهها باید جایگاه و وظایف خود را در این قانون به درستی بشناسند.
وی ادامه داد: در ماده ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت بحران وظایف دستگاههای اجرایی به صورت مشخص تعیین شده است و مدیران باید این مواد قانونی را به دقت مطالعه و وظایف خود را در حوزه پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران دنبال کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، تصریح کرد: در زمان بحران همه امکانات و تجهیزات دستگاههای اجرایی در جغرافیای شهرستان باید با درخواست رئیس ستاد مدیریت بحران در اختیار ستاد قرار گیرد و دستگاهها موظف به همکاری هستند.
حسنزاده با تأکید بر ضرورت فعالسازی ردههای جانشین دستگاههای اجرایی، گفت: دستگاهها باید برای زمان بحران فردی را به عنوان جانشین معرفی کنند که اختیار تصمیمگیری و استفاده از امکانات را داشته باشد تا در شرایط اضطراری روند خدمترسانی متوقف نشود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به پیوست کاهش خطر در اجرای طرحها و پروژهها تأکید کرد و گفت: هر طرح و پروژهای که در شهرستان اجرا میشود باید متناسب با مخاطرات منطقه مورد بررسی قرار گیرد و مطالعات لازم از جمله مطالعات ژئوتکنیک بررسی دوره بازگشت سیلاب و میزان روانآب در پروژههای مرتبط انجام شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، افزود: نباید پروژهای در محلی اجرا شود که از نظر مخاطرات طبیعی برای آن مطالعه کافی انجام نشده باشد، چرا که پیشگیری و کاهش خطر باید پیش از اجرای پروژه مورد توجه قرار گیرد.
حسنزاده با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت بحران، گفت: در سطح ملی قرارگاهی با عنوان «قرارگاه ایران من» برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شکل گرفته است و دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت مردم و بخش خصوصی برای تقویت امکانات و تجهیزات مدیریت بحران استفاده کنند.
وی با تقدیر از اقدامات فرماندار رودان در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم مدیران بحران ایجاد ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنهاست و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتواند در شرایطی که هزینه نگهداری تجهیزات و ماشینآلات بالاست کمک قابل توجهی به مدیریت بحران کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: قانون مدیریت بحران کشور تنها مربوط به وزارت کشور یا دستگاههای دولتی نیست بلکه شمولیت آن قوای سهگانه، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، شهرداریها، دستگاههای تابعه دفتر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح را نیز دربرمیگیرد.
حسنزاده، تأکید کرد: هر یک از اعضای ستاد مدیریت بحران باید جایگاه و مسئولیت قانونی خود را بشناسد و بر اساس وظایفی که قانون تعیین کرده است، اقدام کند چرا که مدیریت صحیح بحران زمانی محقق میشود که همه دستگاهها نقش خود را به درستی ایفا کنند.
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