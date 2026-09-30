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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

هشدار ستاد ملی گردوغبار نسبت به بارش‌های شدید در تالاب صالحیه

هشدار ستاد ملی گردوغبار نسبت به بارش‌های شدید در تالاب صالحیه

ستاد ملی گردوغبار با توجه به احتمال بارش‌های شدید، بر ضرورت پایش مستمر و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای مدیریت رواناب‌های فصلی در محدوده تالاب صالحیه–الله‌آباد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با ارسال مکاتبات جداگانه به مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌های البرز و قزوین و معاون هماهنگی، پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در پی اجرای اصلاحات عمرانی و اصلاح شبکه زهکش در محدوده تالاب صالحیه–الله‌آباد تأکید کرد.

در این مکاتبات، با استناد به مصوبات بیست‌دو سومین جلسه ستاد ملی گردوغبار، هدف از اصلاحات عمرانی و شبکه زهکش، اعاده وضعیت سابق هیدرولوژیکی تالاب، مدیریت کانون‌های گردوغبار و بهبود شرایط رطوبتی منطقه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط اقلیمی، پیش‌بینی‌های فصلی سازمان هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های قابل‌توجه، بر ضرورت پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و رواناب‌های فصلی تأکید شده است.

همچنین دبیر ستاد ملی گردوغبار بر پایش مستمر شرایط منطقه، هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی عملکرد شبکه زهکش و سازه‌های احداث‌شده، به‌ویژه هنگام وقوع بارش‌های مؤثر تأکید کرده است.

در مکاتبه با سازمان مدیریت بحران کشور نیز بر پیش‌بینی و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و رواناب‌های فصلی تأکید و آمادگی دبیرخانه ستاد برای برگزاری جلسه مشترک و ارائه مستندات فنی مرتبط اعلام شده است.

کد مطلب 6964015

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