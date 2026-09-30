به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با ارسال مکاتبات جداگانه به مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌های البرز و قزوین و معاون هماهنگی، پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در پی اجرای اصلاحات عمرانی و اصلاح شبکه زهکش در محدوده تالاب صالحیه–الله‌آباد تأکید کرد.

در این مکاتبات، با استناد به مصوبات بیست‌دو سومین جلسه ستاد ملی گردوغبار، هدف از اصلاحات عمرانی و شبکه زهکش، اعاده وضعیت سابق هیدرولوژیکی تالاب، مدیریت کانون‌های گردوغبار و بهبود شرایط رطوبتی منطقه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط اقلیمی، پیش‌بینی‌های فصلی سازمان هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های قابل‌توجه، بر ضرورت پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و رواناب‌های فصلی تأکید شده است.

همچنین دبیر ستاد ملی گردوغبار بر پایش مستمر شرایط منطقه، هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی عملکرد شبکه زهکش و سازه‌های احداث‌شده، به‌ویژه هنگام وقوع بارش‌های مؤثر تأکید کرده است.

در مکاتبه با سازمان مدیریت بحران کشور نیز بر پیش‌بینی و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و رواناب‌های فصلی تأکید و آمادگی دبیرخانه ستاد برای برگزاری جلسه مشترک و ارائه مستندات فنی مرتبط اعلام شده است.