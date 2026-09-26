به گزارش خبرنگار مهر، در پی هشدارهای هواشناسی درباره احتمال وقوع بارشهای شدید و تغییرات اقلیمی ناشی از پدیده النینو، بعد از ظهر شنبه نشست بررسی آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماتی استان گیلان با حضور بازرس کل استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای مرتبط در بازرسی کل استان برگزار شد.
در این نشست، آخرین هشدارهای هواشناسی و دادههای اقلیمی مرتبط با احتمال بارشهای شدید در گیلان مورد بررسی قرار گرفت و میزان آمادگی دستگاههای مسئول در حوزههای آب و فاضلاب، مدیریت شهری، امور عمرانی و مدیریت بحران ارزیابی شد.
احمد آقایی بازرس کل استان گیلان در این نشست بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول در مدیریت مخاطرات تأکید کرد و گفت: شناسایی نقاط آسیبپذیر، ایمنسازی مناطق و تأسیسات در معرض خطر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: هدف از این اقدامات، کاهش خسارتهای احتمالی و صیانت از جان و اموال شهروندان است.
آقایی با بیان اینکه «نزول باران نعمت الهی است و اگر مدیریت نشود، میتواند به نقمت تبدیل شود»، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی استان ناشی از میراثی است که بر اثر غفلت برخی مدیران گذشته به جا مانده است.
بازرس کل گیلان با تأکید بر مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی تصریح کرد: قانونگذار برای هر یک از متولیان، شرح وظایف مشخصی تعیین کرده است و در صورت بروز خسارت به شهروندان یا آسیب به زیرساختهای عمومی که ناشی از غفلت، تسامح یا انجام ندادن وظایف قانونی مدیران باشد، با افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
وی صیانت از زیرساختهای حیاتی از جمله شبکههای برق، گاز و آب و همچنین ایمنسازی مناطق حساس را از اولویتهای دستگاههای اجرایی در زمان وقوع بارشهای شدید عنوان کرد.
آقایی تصریح کرد: این نشست با هدف تقویت آمادگی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و پیشگیری از پیامدهای احتمالی بارشهای شدید برگزار شده است و بازرسی کل استان گیلان نیز پیگیری اجرای مصوبات این نشست را در دستور کار قرار خواهد داد.
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