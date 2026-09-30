مانور مدیریت بحران سیلاب در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این مانور گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ های سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارندگی فراتر از نرمال در کشور و هشدارهای مربوط به پدیده ال نینو، به‌ویژه در مناطق جنوبی، مانور آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان با محوریت مقابله با سیلاب برگزار شده است.



دانیال اسفندیاری، هدف اصلی این مانور را افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در زمان وقوع بحران عنوان کرد و افزود: با اجرای این مانور فرضی ، میزان آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان برای مواجهه با بارندگی‌های پیش‌رو و پیامدهای احتمالی آن ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: برگزاری این مانور با برنامه‌ریزی قبلی و با درنظر گرفتن وقوع سیلاب در حاشیه شهر و محدوده مشرف به رودخانه‌های فصلی اجرا شد.



در این مانور، که در جوار پایگاه امداد و نجات دریایی هلال احمر گناوه برگزار شد ، میزان آمادگی، توان عملیاتی و هماهنگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی برای مدیریت حوادث احتمالی بارندگی‌های پیش‌رو ارزیابی شد.

در این مانور، سناریوهای مختلف مدیریت بحران از جمله احداث کانال دفع و هدایت آب‌های سطحی، ایجاد مسیر دسترسی اضطراری، مقابله با آتش‌سوزی، امداد و نجات غریق و انتقال مصدومان اجرا شد.

این عملیات با راهبری رئیس جمعیت هلال‌احمر و هماهنگی واحد فنی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان انجام شد.