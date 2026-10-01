به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی عصر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان بجستان و در جمع مردم و مسئولان این شهرستان، ضمن ابلاغ سلام مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، اظهار کرد: دولت، مجلس و تمامی ارکان نظام با هماهنگی و هم‌افزایی در پی بهبود وضعیت معیشتی و زیرساختی کشور هستند.

وزیر نیرو با اشاره به جایگاه تاریخی بجستان و گناباد در مسیر جاده ابریشم گفت: مردم این خطه طی هزاران سال با سختی‌ها و کم‌آبی‌ها خو گرفته‌اند و این پایداری، از آنان ملتی مقاوم و ایثارگر ساخته است. من خود را تربیت‌یافته مکتب استادی می‌دانم که اهل همین منطقه (گناباد) بود و درس اخلاق را از او آموختم؛ لذا خدمت به این مردم، برای من افتخاری بزرگ است.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از اسراف در استفاده از نعمت‌های الهی آب و برق، تصریح کرد: در دیدار با مقام معظم رهبری، ایشان بر لزوم آموزش صحیح مصرف به مردم تأکید فرمودند. موضوع «بازچرخانی آب» و عدم هدررفت حتی یک قطره از این مایه حیات، یک ضرورت قطعی است که باید با به‌کارگیری فناوری‌های روز، دامنه آن را گسترش دهیم.

علی آبادی افزود: پروژه‌های عظیم شیرین‌سازی و انتقال آب از جنوب کشور، هزینه‌های بسیار سنگینی دارد و این آب، کالایی گران‌بها و سرمایه آینده کشور است که باید با هوشمندی مصرف شود. برنامه‌های وسیعی تحت مدیریت متخصصان بومی این منطقه در وزارت نیرو در حال اجراست تا خدمات آب و برق را در تراز جهانی به مردم ارائه دهیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه در صنعت آب و برق به خودکفایی دست یافته‌ایم، گفت: ایران در طراحی و تولید توربین‌های بادی جزو کشورهای پیشرو است و دانش فنی آن بومی‌سازی شده است.

وی با اشاره به وضعیت شبکه برق کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر در حوزه برق هیچ‌گونه کسری وجود ندارد. علی‌رغم تلاش دشمن برای ایجاد خلل در تأمین سوخت، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خدادادی مانند انرژی خورشیدی، تراز انرژی کشور مثبت شده و سال به سال شرایط بهتری را تجربه می‌کنیم.

علی‌آبادی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو با جدیت به دنبال ارتقای کیفیت خدمات در بجستان است، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم در مدیریت مصرف، کشور در مسیر اقتدار و پیشرفت بیش‌ازپیش حرکت کند.