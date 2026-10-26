کشف ۴۳۳ مورد دستکاری کنتور در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مهدی زاده از شناسایی ۹۸۵ مورد برق غیرمجاز و کشف ۴۳۳ مورد دستکاری کنتور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با تداوم بازرسی‌های میدانی و رصد مصرف انرژی، مقابله با تخلفات حوزه برق و صیانت از حقوق مشترکان با جدیت دنبال می‌شود.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی بیان کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۹۸۵ مورد برق غیرمجاز شناسایی و ۴۳۳ مورد دستکاری کنتور کشف شده است.

وی افزود: در این مدت، میزان انرژی احصاشده از دستکاری کنتورها به ۱۲ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۹۶۱ کیلووات‌ساعت رسیده است. همچنین، در حوزه برق‌های غیرمجاز، ۷ میلیون و ۷۵۳ هزار کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده است.

مهدی زاده با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مصرف برق و شناسایی تخلفات اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق و دستکاری کنتورها، علاوه بر ایجاد اختلال در محاسبه دقیق مصرف انرژی، می‌تواند موجب افزایش تلفات شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکان شود؛ از این‌رو، شناسایی و برخورد با این موارد از محورهای مهم فعالیت‌های نظارتی شرکت به شمار می‌رود. انتظار داریم با مشاهده هر گونه دستکاری و برق غیرمجاز مراتب به گروه بازرسی مدیریت برق شهرستان و سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع رسانی شود.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: علاوه بر تداوم بازرسی‌های میدانی، به خصوص در مناطق آلوده، برخورد قانونی و اخذ خسارت، پیگیری حقوقی و تغییر تعرفه نقش مهمی در کاهش برق‌های غیر مجاز، تلفات انرژی، ارتقای انضباط مصرف و بهره‌برداری بهینه از شبکه توزیع برق دارد.