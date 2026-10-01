به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز سالمند در مؤسسه خیریه نگهداری سالمندان ثامن‌الائمه شاهرود، با اشاره به روند حرکت جامعه به سمت سالمندی، اظهار داشت: هفته جهانی سالمند یادآور وظیفه و تکلیف همه مسئولان نسبت به آینده و چشم‌انداز سالمندی کشور است.

وی افزود: همه ما در مسیر سالمندی قرار خواهیم گرفت، بنابراین لازم است در همه حوزه‌ها توجه جدی به سالمندان صورت گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه بهداشت و درمان است.

شهردار شاهرود با تأکید بر اهمیت پیشگیری در دوران سالمندی، بیان کرد: اگر از هم‌اکنون برای پیشگیری و فراهم کردن بسترهای لازم اقدام کنیم، می‌توان امیدوار بود افراد در دوران سالمندی با مشکلات کمتری مواجه شوند.

احمدی همچنین مناسب‌سازی فضاهای شهری را از دیگر الزامات توجه به سالمندان دانست و گفت: باید محیط شهری به گونه‌ای طراحی شود که سالمندان بتوانند به سهولت در آن تردد کنند و پارک‌ها و تفرجگاه‌ها نیز شرایط مناسب‌تری برای استفاده این قشر و عموم شهروندان داشته باشند.

وی با بیان اینکه توجه به فضای شهری سالمندان می‌تواند در سلامت روان آنان نیز موثر باشد، افزود: فراهم کردن جلوه‌های مناسب بصری و ایجاد محیط‌های شهری مطلوب، گامی در مسیر ارتقای سلامت روان سالمندان است.

شهردار شاهرود همچنین از افرادی که در مراکز نگهداری سالمندان به این قشر خدمت می‌کنند، تقدیر کرد و گفت: حضور افراد دلسوزی که برای نگهداری از سالمندان پیشقدم شده‌اند، ناشی از توجه به هم‌نوع و اقدامی شایسته تقدیر است.

احمدی با اشاره به افزایش مراکز نگهداری سالمندان، اظهار داشت: امیدواریم تعداد این مراکز افزایش پیدا نکند، اما متأسفانه کاهش توجه به برخی آموزه‌های اخلاقی در جامعه ممکن است ما را با واقعیت تلخ افزایش سالمندان و نیازمند نگهداری در این مراکز مواجه کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: سطح آگاهی و توجه جامعه به آموزه‌های دینی و اخلاقی آن‌قدر پررنگ شود که خانواده‌ها تا حد امکان خود را از مسئولیت مراقبت و همراهی با سالمندان کنار نکشند و سالمندان از محبت و حمایت خانواده‌های خود برخوردار باشند.