به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی شامگاه پنجشنبه نهم مهرماه در مسجد گلشن گرگان و در جمع اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در گلستان، مسئولان استانی و جمعی از مردم، اظهار کرد: گلستان طی سال‌های گذشته با مشکلات انباشته‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده و رفع این عقب‌ماندگی‌ها نیازمند نگاه ویژه در سطح ملی است.

وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری استان گلستان افزود: این استان حدود ۲۷ سال پس از جدایی از مازندران، همچنان با بخشی از مشکلات توسعه‌ای گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کند و باید برای جبران این فاصله، برنامه‌ریزی جدی و هدفمند انجام شود.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس ادامه داد: با وجود تلاش نمایندگان استان در دوره‌های مختلف، واقعیت این است که گلستان از نظر برخورداری از منابع و برخی شاخص‌های اقتصادی در میان چهار استان آخر کشور قرار دارد و بودجه استان نیز متناسب با نیازها و ظرفیت‌های آن نیست.

گلستان در شاخص‌های فقر و نابرابری وضعیت مطلوبی ندارد

نوروزی با استناد به برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: گلستان در میان جمعیت شهری از نظر سهم جمعیت زیر خط فقر، ششمین استان کشور و در جمعیت روستایی دومین استان فقیر کشور است.

وی افزود: در ضریب جینی شهری نیز گلستان بالاترین میزان نابرابری در توزیع درآمد را در کشور دارد و شاخص‌های توسعه استانی و رفاه مبتنی بر مطلوبیت نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس گفت: میانگین درآمد مردم گلستان نیز در زمره پایین‌ترین میانگین‌های درآمدی کشور قرار دارد و این مجموعه شاخص‌ها ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به شاخص فلاکت ادامه داد: نرخ فلاکت در گلستان حدود ۴۶.۸ درصد اعلام شده که بالاتر از میانگین کشوری است و این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وضعیت آموزش و حمایت‌های اجتماعی نیازمند پیگیری است

نوروزی با اشاره به شاخص‌های آموزشی استان اظهار کرد: میانگین نرخ خالص تکمیل دوره آموزش ابتدایی در گلستان حدود ۷۱.۶۲ درصد است، در حالی که میانگین کشوری بیش از ۸۱ درصد اعلام شده و استان در این شاخص با فاصله قابل توجهی مواجه است.

وی افزود: در مقابل، نرخ انتقال دانش‌آموزان از دوره ابتدایی به متوسطه اول در گلستان حدود ۹۸.۸۷ درصد است که از میانگین کشوری حدود ۹۵.۲۸ درصد بالاتر است.

نماینده مردم علی‌آبادکتول با اشاره به مسئله بازماندگی از تحصیل گفت: این مشکلات به دولت یا دوره خاصی محدود نمی‌شود و ریشه آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد؛ بنابراین برای حل آن باید برنامه مستمر و بلندمدت داشت.

وی همچنین به شاخص‌های حوزه رفاه و حمایت اجتماعی اشاره کرد و گفت: گلستان با حدود ۹۴.۲۰ نفر در هزار نفر، پنجمین استان کشور از نظر ضریب پوشش بهزیستی است و در حوزه تأمین اجتماعی نیز ششمین استان کشور با پایین‌ترین ضریب پوشش محسوب می‌شود.

نوروزی ادامه داد: میانگین جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در گلستان حدود ۵۵ نفر در هزار نفر است، در حالی که این رقم در کشور حدود ۵۲ نفر در هزار نفر است و در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز موضوعاتی مانند شیوع اعتیاد نیازمند توجه جدی است.

احیای پنبه می‌تواند بخشی از اقتصاد گلستان را فعال کند

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان گفت: اقتصاد گلستان در گذشته بر پایه محصول پنبه استوار بود، اما واردات موجب تضعیف این زنجیره شده و بخش مهمی از ظرفیت آن از بین رفته است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت پنبه قرار دارد، در حالی که این محصول در گذشته نقش بسیار پررنگ‌تری در اقتصاد منطقه داشت.

نوروزی ادامه داد: در گذشته ۲۸ کارخانه مرتبط با صنعت پنبه در استان فعالیت می‌کردند و بخش قابل توجهی از اقتصاد مردم نیز به این زنجیره وابسته بود؛ بنابراین احیای این صنعت می‌تواند در تقویت اقتصاد کشاورزی استان مؤثر باشد.

درخواست برای افزایش سهم گلستان در بودجه ۱۴۰۶

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: توان اقتصادی مردم گلستان پایین است و سهم استان از اقتصاد کشور نیز محدود بوده و سرمایه‌گذاری متناسبی از سوی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در استان انجام نشده است.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس افزود: انتظار داریم گلستان در بودجه سال ۱۴۰۶ و همچنین بودجه‌های سنواتی و در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه، از توجه ویژه برخوردار شود.

نوروزی گفت: گلستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی، در بخش‌هایی با محرومیت و مشکلات انباشته مواجه است و این مسائل باید در تصمیم‌گیری‌های ملی دیده شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد و افزود: منطقه آزاد اینچه‌برون و مسیرهای ارتباطی گلستان با آسیای میانه، چین و دیگر کشورهای منطقه از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در مسیر توسعه استان و کشور مورد استفاده قرار گیرند.

گلستان ظرفیت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی را دارد

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس همچنین با اشاره به تنوع قومی و مذهبی گلستان اظهار کرد: این استان با وجود تنوع اقوام و مذاهب، طی سال‌های پس از انقلاب از الگوی وحدت و انسجام اجتماعی برخوردار بوده است.

وی نقش آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در گلستان، را در تقویت این وحدت مهم دانست و گفت: گلستان با محوریت ایشان توانسته فضای مناسبی از همزیستی و انسجام میان اقوام و مذاهب مختلف ایجاد کند.

نوروزی بر ضرورت هم‌افزایی میان نمایندگان استان، مدیریت اجرایی و ظرفیت‌های ملی برای حل مشکلات تأکید کرد و افزود: با همراهی مجموعه مسئولان می‌توان گام‌های جدی‌تری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و ایجاد جهش در مسیر توسعه گلستان برداشت.