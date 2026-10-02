به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم آریا عصر جمعه در بازدید از مرکز سالمندان «خانه مهر» در منطقه گلند تاریکی گرگان اظهار کرد: سازمان بهزیستی در حوزه تجهیز این مرکز در کنار مجموعه خواهد بود، اما تأمین زیرساخت‌های اولیه و تکمیل ساختمان نیازمند استفاده از ظرفیت‌های استانی و خیرین است.

وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان در کشور افزود: با توجه به روند سالمندی جمعیت، باید برای سالمندی سالم برنامه‌ریزی کرد و توسعه مراکز مرتبط با این حوزه را جدی گرفت.

مشاور پارلمانی رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: امروز با رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز درباره این مجموعه گفت‌وگو کردم و با توجه به نگاه ویژه وی به حوزه سالمندی، مقرر شده است در زمینه تجهیز ساختمان «خانه مهر» کمک ویژه‌ای صورت گیرد.

آریا با بیان اینکه سازمان بهزیستی در چارچوب وظایف خود از این پروژه حمایت می‌کند، گفت: هرجا موضوع صدور مجوز، تسهیل‌گری و انجام امور مرتبط با وظایف سازمان مطرح باشد، بهزیستی آمادگی همکاری دارد.

وی با اشاره به فرآیند راه‌اندازی مراکز سالمندان اظهار کرد: پس از آماده شدن مرکز برای پذیرش سالمندان، موافقت اصولی صادر می‌شود و ساختمان نیز از سوی کارشناسان بهزیستی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از طی مراحل قانونی، پروانه فعالیت صادر خواهد شد.

تکمیل زیرساخت‌ها اولویت نخست «خانه مهر»

آریا با اشاره به وسعت حدود چهار هکتاری مجموعه «خانه مهر» گفت: این مجموعه ظرفیت توسعه و تبدیل شدن به دهکده سالمندی یا شهرک سلامت را دارد، اما در شرایط فعلی، زیرساخت‌های اولیه برای پذیرش سالمندان هنوز به طور کامل فراهم نشده است.

وی افزود: در حوزه راه، آب، برق و گاز موانعی وجود دارد که باید با همکاری دستگاه‌های استانی و نمایندگان استان برطرف شود تا پروژه بتواند وارد مراحل بعدی شود.

مشاور پارلمانی رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر محدودیت‌های قانونی در هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی اظهار کرد: هر هزینه‌ای از محل اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید در چارچوب ردیف و سرفصل مشخص بودجه‌ای انجام شود و نمی‌توان بدون پیش‌بینی اعتبار قانونی برای پروژه هزینه کرد.

آریا ادامه داد: این مرکز نیز در شرایط فعلی یک مجموعه خصوصی است و اعتبار مشخصی برای احداث ساختمان آن در بودجه سازمان بهزیستی پیش‌بینی نشده است، بنابراین تکمیل ساختمان باید با استفاده از ظرفیت‌های دیگر دنبال شود.

وی گفت: با توجه به حضور نمایندگان مجلس، مدیران استانی و مجموعه‌های مرتبط، قطعاً برای رفع موانع پروژه اقداماتی انجام خواهد شد و بهزیستی نیز در بخش‌هایی که در حیطه وظایفش قرار دارد، همراهی لازم را خواهد داشت.

ضرورت ورود خیرین و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

آریا با بیان اینکه سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به تأمین هزینه تمام مراکز مورد نیاز جامعه هدف نیست، گفت: در کشور مراکز متعددی برای سالمندان، افراد دارای معلولیت ذهنی و بیماران اعصاب و روان و دیگر گروه‌های تحت پوشش فعالیت می‌کنند و گستردگی جامعه هدف، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین را ضروری کرده است.

وی افزود: خیرین کشوری باید برای سرمایه‌گذاری و کمک به این پروژه وارد میدان شوند و در کنار آن می‌توان از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز استفاده کرد.

مشاور پارلمانی رئیس سازمان بهزیستی کشور از برنامه‌ریزی برای جذب منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها خبر داد و گفت: با هماهنگی مدیرکل بهزیستی گلستان، باید برنامه‌ای در پاییز تنظیم شود تا از ظرفیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کمک به تکمیل این مجموعه استفاده شود.

آریا تأکید کرد: اگر مسیر تأمین زیرساخت و تکمیل ساختمان مشخص شود، بهزیستی نیز در بخش تجهیز مرکز می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

پیگیری مصوبات سفر بهزیستی در گلستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر مسئولان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به گلستان اظهار کرد: در این سفر موضوعاتی همچون اورژانس اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی، مددجویان بهزیستی و مسائل بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفت.

آریا افزود: در علی‌آبادکتول، مصوبات سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور در اردیبهشت‌ماه بررسی شد که بخش عمده این مصوبات محقق شده و موارد باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در گنبدکاووس نیز وضعیت ساختمان و ملک بهزیستی بررسی شد و نمایندگان بر ضرورت احداث ساختمان جدید با همکاری دستگاه‌های استانی تأکید کردند.

مشاور پارلمانی رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه اشتغال، مسکن، بیمه‌های خویش‌فرمایی و کارفرمایی، زنان سرپرست خانوار و بیمه‌های اجتماعی نیز تعهداتی در سطح استان وجود دارد که باید با همکاری بهزیستی گلستان دنبال شود و در صورت وجود مانع، موضوع در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

تأکید بر استفاده از ظرفیت توسکستان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

آریا همچنین با اشاره به جلسه شورای اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: در این نشست درباره ظرفیت مجموعه توسکستان برای کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی گفتگو شد.

وی افزود: پیشنهادهایی درباره جابه‌جایی مرکز ماده ۱۶ و جانمایی آن در محل جدید مطرح شده است که امیدواریم با همکاری مدیریت استان، معاون سیاسی استانداری و شورای اجتماعی اجرایی شود.

آریا اظهار کرد: در صورت تحقق این جابه‌جایی، می‌توان از ظرفیت چند هکتاری مجموعه توسکستان برای حمایت از افراد آسیب‌دیده، افراد در معرض آسیب و دانش‌آموزان استفاده کرد و این مجموعه را در قالب فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی به کار گرفت.

وی با اشاره به بازدید از «خانه مهر» در آخرین روز سفر به گلستان گفت: این مرکز در حال احداث است و حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن، رفع موانع دسترسی و تأمین زیرساخت‌ها ضروری است.

مشاور پارلمانی رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: بهزیستی در حوزه صدور مجوزها و سایر وظایف سازمانی، نهایت همکاری و تسهیل‌گری را برای راه‌اندازی این مرکز انجام خواهد داد.