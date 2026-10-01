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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

بوشهر ۴ همت سرمایه‌گذاری گردشگری را جذب کرد

بوشهر ۴ همت سرمایه‌گذاری گردشگری را جذب کرد

بوشهر - استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دریایی استان، از شکل‌گیری چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری از سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر پیشینه‌ای بیش از ۶ هزار ساله دارد و آثار و نشانه‌های تمدن‌های مختلف از دوره‌های باستان، هخامنشی و ساسانی تا دوره اسلامی در نقاط مختلف استان دیده می‌شود.

وی افزود: بوشهر در کنار ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، از جاذبه‌های طبیعی و سواحل گسترده برخوردار است و می‌تواند به یکی از مقصدهای مهم گردشگری دریایی کشور تبدیل شود.

استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه اقتصادی استان ادامه داد: بوشهر با وجود برخورداری از حدود یک‌ونیم درصد جمعیت و مساحت کشور، سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و بخش مهمی از اشتغال مردم نیز به فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و صنایع مرتبط وابسته است.

زارع بیان کرد: انتخاب بوشهر برای برگزاری برنامه‌های ملی هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و جلب توجه سرمایه‌گذاران به این منطقه است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت مردم بوشهر گفت: مردم این خطه در دوره‌های مختلف تاریخی در برابر تجاوز بیگانگان ایستادگی کرده‌اند و شهید رئیسعلی دلواری نماد مقاومت و ایستادگی مردم جنوب کشور است.

استاندار بوشهر با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و آسیب‌هایی که به اشتغال و معیشت فعالان این بخش وارد شده، روند سرمایه‌گذاری در گردشگری استان ادامه داشته و از سال گذشته تاکنون چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه شکل گرفته است.

زارع تأمین منابع مالی برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از مهم‌ترین نیازهای فعالان گردشگری دانست و افزود: رفع این مشکلات می‌تواند زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها و رونق فعالیت واحدهای گردشگری را فراهم کند.

وی بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری مطالبات و پیشنهادهای خود را مطرح می‌کنند تا برای رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های این بخش تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

استاندار بوشهر از شناسایی ۲۷۳ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان خبر داد و افزود: تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز به ۳۹ مورد رسیده و بوشهر در این زمینه در میان ۳۱ استان کشور رتبه نخست را دارد.

زارع همچنین گفت: از محل ماده ۳ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و از مسیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه گردشگری ساحلی اختصاص یافته است.

وی با قدردانی از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه این وزارتخانه افزود: با رویکرد توسعه‌محور و حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و همراهی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، می‌توان جایگاه بوشهر را در نقشه گردشگری ایران ارتقا داد.

در این نشست که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، معاونان و مدیران وزارت میراث‌فرهنگی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان نیز به بیان مطالبات، مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند.

کد مطلب 6964817

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