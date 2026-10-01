به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر پیشینه‌ای بیش از ۶ هزار ساله دارد و آثار و نشانه‌های تمدن‌های مختلف از دوره‌های باستان، هخامنشی و ساسانی تا دوره اسلامی در نقاط مختلف استان دیده می‌شود.

وی افزود: بوشهر در کنار ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، از جاذبه‌های طبیعی و سواحل گسترده برخوردار است و می‌تواند به یکی از مقصدهای مهم گردشگری دریایی کشور تبدیل شود.

استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه اقتصادی استان ادامه داد: بوشهر با وجود برخورداری از حدود یک‌ونیم درصد جمعیت و مساحت کشور، سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و بخش مهمی از اشتغال مردم نیز به فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و صنایع مرتبط وابسته است.

زارع بیان کرد: انتخاب بوشهر برای برگزاری برنامه‌های ملی هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و جلب توجه سرمایه‌گذاران به این منطقه است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت مردم بوشهر گفت: مردم این خطه در دوره‌های مختلف تاریخی در برابر تجاوز بیگانگان ایستادگی کرده‌اند و شهید رئیسعلی دلواری نماد مقاومت و ایستادگی مردم جنوب کشور است.

استاندار بوشهر با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و آسیب‌هایی که به اشتغال و معیشت فعالان این بخش وارد شده، روند سرمایه‌گذاری در گردشگری استان ادامه داشته و از سال گذشته تاکنون چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه شکل گرفته است.

زارع تأمین منابع مالی برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از مهم‌ترین نیازهای فعالان گردشگری دانست و افزود: رفع این مشکلات می‌تواند زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها و رونق فعالیت واحدهای گردشگری را فراهم کند.

وی بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری مطالبات و پیشنهادهای خود را مطرح می‌کنند تا برای رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های این بخش تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

استاندار بوشهر از شناسایی ۲۷۳ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان خبر داد و افزود: تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز به ۳۹ مورد رسیده و بوشهر در این زمینه در میان ۳۱ استان کشور رتبه نخست را دارد.

زارع همچنین گفت: از محل ماده ۳ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و از مسیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه گردشگری ساحلی اختصاص یافته است.

وی با قدردانی از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه این وزارتخانه افزود: با رویکرد توسعه‌محور و حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و همراهی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، می‌توان جایگاه بوشهر را در نقشه گردشگری ایران ارتقا داد.

در این نشست که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، معاونان و مدیران وزارت میراث‌فرهنگی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان نیز به بیان مطالبات، مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند.