به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم آریا عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از ساختمان قدیمی اداره بهزیستی گنبدکاووس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ثبت‌نام متقاضیان آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت در حال انجام است و این آزمون برای دومین سال متوالی در آبان‌ماه امسال برگزار می‌شود.

وی با اشاره به هدف برگزاری این آزمون افزود: اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی، یکی از محورهای این طرح است و تلاش می‌شود زمینه ورود تعداد بیشتری از افراد واجد شرایط به بازار کار فراهم شود.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور مجلس با اشاره به روند اجرای این قانون ادامه داد: سال گذشته نیز ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت از طریق آزمون اختصاصی جذب دستگاه‌های اجرایی کشور شدند.

آریا همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های جدید برای اشتغال افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و همچنین افراد بسترگرا در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: یکی از این طرح‌ها ایجاد مزارع تولید انرژی خورشیدی در قالب شرکت‌های تعاونی است که در استان گلستان برای اشتغال ۶۰۰ نفر از جامعه معلولان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی بهزیستی برای توسعه اشتغال افراد دارای معلولیت اظهار کرد: برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل بخش خصوصی که نسبت به جذب افراد دارای معلولیت اقدام کنند، بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شده است.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور مجلس افزود: بر اساس این بسته حمایتی، ۵۰ درصد حق بیمه و حقوق پرداختی افراد دارای معلولیت توسط سازمان بهزیستی به حساب کارفرمایان واریز می‌شود.

پرداخت کامل حق پرستاری به برخی معلولان

آریا از برنامه‌ریزی سازمان بهزیستی برای پرداخت کامل حق پرستاری به معلولان مشمول دهک نخست درآمدی و افراد دارای ضایعات نخاعی در سراسر کشور خبر داد و گفت: سقف حق پرستاری در سال جاری حدود ۸۰ میلیون ریال تعیین شده و به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از برنامه تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه خبر داد و اظهار کرد: زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری، روستایی و عشایری مشمول این طرح خواهند شد.

ایجاد ۱۰۸ فرصت شغلی برای مددجویان گنبدکاووس

مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور مجلس با اشاره به برنامه‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای مددجویان گنبدکاووس در سال جاری گفت: ایجاد ۱۰۸ فرصت شغلی با پرداخت ۴۷۰ میلیارد ریال تسهیلات از جمله این برنامه‌هاست.

وی افزود: پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه ۱۴۶ مددجو، افزایش بدون محدودیت مراکز مثبت زندگی، پرداخت وام ازدواج به ۳۰ درصد مددجویان، اهدای کارت سفر به ۲۶ مددجو و تأمین کمک‌هزینه خرید تجهیزات توانبخشی برای ۳۱۰ نفر نیز در برنامه حمایتی این شهرستان قرار دارد.

نوسازی ساختمان فرسوده بهزیستی گنبدکاووس

آریا با اشاره به وضعیت ساختمان قدیمی اداره بهزیستی گنبدکاووس نیز اظهار کرد: برای نوسازی این ساختمان، موافقت سازمان بهزیستی از محل منابع مولدسازی و برخی اعتبارات ملی اخذ شده و عملیات اجرایی طرح در آینده نزدیک آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به فضای اداری و نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی گنبدکاووس را برطرف کند.

اداره بهزیستی گنبدکاووس با جمعیتی بیش از ۴۰۰ هزار نفر، بیش از ۱۲ هزار مددجو را در حوزه‌های اجتماعی، توانبخشی و معلولان جسمی و حرکتی تحت حمایت دارد.