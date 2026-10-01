به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب عصر پنجشنبه در دیدار با خادمان فرهنگی و روحانیون حج در تبریز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: تقویت بازدارندگی دفاعی یکی از اقدامات مهم در این عرصه بود و با حمایت و تأکیدات امام شهید، کشور در عرصه دفاعی و نظامی به خودکفایی رسید.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته در شرایطی قرار داشت که حتی کمترین تجهیزات دفاعی نیز در داخل کشور تولید نمی‌شد، اما امروز توانمندی‌های گسترده‌ای در عرصه دفاعی و نظامی ایجاد شده است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر در منطقه افزود: توان دفاعی ایجادشده در کشور موجب افزایش ظرفیت بازدارندگی شده و به گفته وی، آمریکا در رویارویی اخیر متحمل شکست سنگینی شده است.

نواب توسعه ظرفیت‌های علمی و فناوری را یکی دیگر از مؤلفه‌های حکمرانی قائد شهید دانست و گفت: پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری با حمایت و تأکید ایشان دنبال شد و امروز آثار این روند در عرصه‌های مختلف قابل مشاهده است.

وی افزود: حوزه‌های پزشکی، هوافضا، نانو، صنایع دفاعی و دیگر عرصه‌های علمی و فناوری از جمله بخش‌هایی هستند که کشور در آنها به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین به موضوع استحکام و استمرار ساختار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مورد توجه امام شهید، حفظ و استمرار ساختار جمهوری اسلامی بود و در اتفاقات مختلف کشور، مسائل با شیوه‌های گوناگون مدیریت می‌شد.

نواب خاطرنشان کرد: مدیریت مسائل و تحولات مختلف کشور با هدف حفظ ساختار نظام و استمرار آن دنبال می‌شد و این موضوع یکی از مؤلفه‌های مهم در شیوه حکمرانی قائد شهید به شمار می‌رفت.

وی حمایت از جبهه مقاومت را از دیگر مؤلفه‌های حکمرانی قائد شهید عنوان کرد و ادامه داد: گروه‌های مقاومت در منطقه در دفاع از کیان خود در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت تأکید کرد: حمایت از جریان مقاومت و تقویت ظرفیت‌های دفاعی و علمی کشور، در کنار تلاش برای حفظ و استمرار ساختار جمهوری اسلامی، از جمله محورهایی بود که در سخنان خود مورد اشاره قرار داد.