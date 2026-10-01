به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، عصر پنجشنبه با هدف بررسی فعالیت‌ها و خدمات مجموعه حج و زیارت آذربایجان‌شرقی وارد تبریز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین رکن‌الدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و حجت‌الاسلام والمسلمین اخویان، مدیر امور آموزشی و فرهنگی بعثه، به تبریز سفر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، امام جمعه تبریز و نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، در بدو ورود نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

بررسی فعالیت‌ها و خدمات مجموعه حج و زیارت استان و دیدار با روحانیون، مدیران کاروان‌ها و خادمان فرهنگی حج از اهداف این سفر عنوان شده است.

دیدار با خادمان فرهنگی و روحانیون حج و همچنین دیدار با مدیران و کارگزاران حج از جمله برنامه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در سفر به تبریز خواهد بود.