اجرای ۷۳ مانور شبانه برای مدیریت مصرف برق در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر،، شیرزاد جمشیدی عصر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای مدیریت بار روشنایی معابر و کنترل مصارف نامتعارف در پیک بار سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در قالب طرح «صد شب، صد بازدید»، تاکنون ۷۳ مانور عملیاتی شبانه در سطح استان اجرا شده است.

وی افزود: در جریان این مانورها، یک‌هزار و ۶۸۹ مورد بازدید از واحدهای تجاری انجام و به ۸۹۴ مشترک پرمصرف تذکر داده شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: همچنین ۶۳۱ مورد روشنایی غیرمتعارف شناسایی و ۵۳ چراغ پرمصرف جمع‌آوری شد.

جمع‌آوری و اصلاح روشنایی‌های غیرمتعارف

جمشیدی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در این طرح گفت: در جریان بازدیدها، ۳۵۴ مورد ریسه روشنایی در واحدهای تجاری و فضاهای مرتبط با شهرداری جمع‌آوری یا خاموش شد و در ۳۳ مورد نیز نسبت به اخطار و جمع‌آوری برق غیرمجاز دستفروشان اقدام شد.

وی افزود: ۱۷۸ مورد ساختمان دارای روشنایی نمای غیرمتعارف نیز مورد اخطار یا خاموشی قرار گرفت و در ۴۶۷ مورد روشنایی سردرب مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری تذکر داده و خاموش شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خاطرنشان کرد: در ۹۶ مورد نیز روشنایی غیرمتعارف رستوران‌ها مورد بازدید و اصلاح قرار گرفت.

اصلاح ۴۲۹ دستگاه مدار فرمان روشنایی معابر

جمشیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه روشنایی معابر اظهار کرد: در راستای مدیریت بار، ساعت نجومی ۴۲۹ دستگاه مدار فرمان شبکه روشنایی معابر اصلاح شد و ۵۱ مورد تابلو تبلیغاتی غیرمجاز نیز خاموش و قطع شد.

وی ادامه داد: همچنین در ۱۳۶ مورد نسبت به قطع برق غیرمجاز پارک‌ها، بوستان‌ها و فضاهای سبز و تعدیل یا خاموش کردن برج‌های نوری شهرداری‌ها اقدام شده است.

کاهش حدود ۳.۹ مگاوات بار با تعدیل روشنایی معابر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تشریح عملکرد این شرکت در بخش تعدیل روشنایی گفت: در معابر بلواری و خیابان‌های اصلی دوطرفه، ۲۳ هزار و ۶۵۴ دستگاه چراغ به صورت زیگزاگ و یک‌درمیان تعدیل روشنایی شده که این اقدام حدود ۳.۹ مگاوات کاهش بار به همراه داشته است.

جمشیدی افزود: در جاده‌های بین‌شهری نیز ۷ هزار و ۱۷۸ دستگاه چراغ به صورت زیگزاگ و یک‌درمیان تعدیل روشنایی شد که میزان کاهش بار حاصل از آن ۱.۱۴ مگاوات بوده است.

تعدیل روشنایی پارک‌ها و فضاهای شهری

وی اضافه کرد: در پارک‌ها، میادین، زیرگذرها، روگذرها و ریسه‌های شهرداری نیز ۳ هزار و ۲۸ مورد تعدیل روشنایی با کاهش بار حدود ۰.۹۸ مگاوات انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: توان متوسط منصوبه چراغ‌های روشنایی معابر نیز در ۲ هزار و ۱۴۲ مورد با کاهش حدود ۰.۱۲ مگاوات تعدیل شده است.

پایش بیش از ۶ هزار مرکز تجاری و هزار اداره و بانک

جمشیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بار روشنایی و مقابله با الگوهای نامتعارف مصرف در طول روز اظهار کرد: در این راستا، ۲۲ مجتمع بین‌راهی، ۶ هزار و ۵۸۶ مرکز تجاری و یک‌هزار و ۲۷ اداره و بانک مورد پایش قرار گرفتند.

وی افزود: در همین راستا ۶۱۹ مورد اصلاح یا جمع‌آوری چراغ‌ها و مظاهر بد مصرفی در طول روز نیز انجام شده است.

مدیریت مصرف برق فراتر از خاموشی است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تأکید کرد: مدیریت مصرف برق تنها به خاموشی یا محدودسازی مصرف مشترکان خلاصه نمی‌شود، بلکه شناسایی مصارف غیرضروری، اصلاح الگوی مصرف، تعدیل روشنایی‌های غیرضروری و همراه کردن مشترکان از محورهای اصلی برنامه شرکت توزیع نیروی برق لرستان برای مدیریت پیک بار است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: اجرای اقدامات هدفمند در حوزه روشنایی و پایش مستمر مصارف نامتعارف، در کنار همراهی مشترکان، از مهم‌ترین رویکردهای شرکت برای مدیریت بار و تأمین پایدار برق در دوره اوج مصرف است