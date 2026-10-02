۶۳۵ لیتر مشروبات الکلی در هندیجان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا افشار صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی اقدامات قضایی و انتظامی و با شناسایی یک کارگاه تولید غیرمجاز مشروبات الکلی، محل مورد بازرسی قرار گرفت و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این عملیات، مجموعاً ۶۳۵ لیتر مشروبات الکلی شامل ۲۰ لیتر مشروبات خارجی و ۶۱۵ لیتر مشروبات دست‌ساز کشف شد.

دادستان هندیجان ادامه داد: در ارتباط با این پرونده، دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، اقدامات قانونی لازم در خصوص آنان انجام شد.

افشار تأکید کرد: برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه تولید و نگهداری مشروبات الکلی، در چارچوب قانون و با هدف صیانت از امنیت و سلامت عمومی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.