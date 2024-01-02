۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی در اشکذر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد زارع بیدکی در حاشیه بازدید از محل کشف مشروبات الکلی در اشکذر اظهار کرد: به دنبال گزارش شهروندان و رصد اطلاعاتی مأموران انتظامی، در بازرسی از یک منزل مسکونی که مبادرت به تولید مشروبات دست ساز شده بود، قریب به ۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

وی افزود: با نظارت دادستانی و حضور مقتدرانه فرماندهی انتظامی، پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان و کلانتری‌ها، اقدام به پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان مشروبات الکلی در محلات هدف شهرستان با قاطعیت مضاعف اقدام شده است.

زارع بیدکی ضمن تقدیر از زحمات فرماندهی و پرسنل انتظامی شهرستان اشکذر عنوان کرد: برخورد با تولید و توزیع کنندگان مشروبات الکلی در شهرستان برای ایجاد امنیت شهروندان از اولویت‌های اساسی دادستانی بوده و تاکنون نیز اقدامات قضائی و انتظامی موفقیت آمیزی انجام گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب اشکذر بیان کرد: در این زمینه متهم شناسایی، دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی روانه زندان شد.