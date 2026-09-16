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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

کشف ۸۰ لیتر مشروبات الکلی در هندیجان

کشف ۸۰ لیتر مشروبات الکلی در هندیجان

اهواز ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان از کشف و ضبط ۸۰ لیتر مشروبات الکلی و دستگیری سه متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا افشار پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با هماهنگی مرجع قضایی و در جریان اقدامات ضابطان، ۸۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این رابطه سه متهم شناسایی و دستگیر شدند و پرونده برای انجام تحقیقات و طی مراحل قانونی در مرجع قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان با تأکید بر استمرار اقدامات قانونی در راستای مقابله با جرایم و آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطان، اقدامات لازم برای برخورد قانونی با مرتکبان جرایم را در چارچوب مقررات دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6948937

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