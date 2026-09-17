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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

انهدام کارگاه تولید مشروبات الکلی در خلیل‌آباد 

انهدام کارگاه تولید مشروبات الکلی در خلیل‌آباد 

خلیل‌آباد- دادستان عمومی و انقلاب خلیل‌آباد از شناسایی و انهدام یک لابراتوار تولید مشروبات الکلی در خلیل آباد خبر داد و گفت: بیش از هزار لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز در این عملیات معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن روستایی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در حوزه تولید و توزیع عمده مشروبات الکلی، دستورات قضایی جهت شناسایی محل فعالیت متهمان صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب خلیل‌آباد با بیان اینکه مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، محل تولید این مواد را در یک واحد دامداری در حاشیه شهر شناسایی کردند، افزود: با همکاری عوامل انتظامی، در یک عملیات ضربتی، این محل شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این بازرسی بیش از هزار لیتر انواع مشروبات الکلی دست‌ساز، تجهیزات تولید و همچنین ظروف حاوی الکل‌های صنعتی و خالص کشف ش و با توجه به اینکه استفاده از این مواد تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و جان شهروندان است، تمامی اقلام کشف‌شده با دستور قضایی در محل معدوم‌سازی شد.

روستایی با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده افزود: فرد مذکور با اتهام مشارکت در تولید و توزیع مشروبات الکلی دستگیر و پس از طی مراحل قانونی، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد اقدامات برای دستگیری متهم اصلی پرونده که متواری است، با جدیت پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6950262

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