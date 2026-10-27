۲۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی در رامهرمز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب‌الدین بهبهانی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان این عملیات، علاوه بر مشروبات الکلی کشف‌شده، ادوات و دستگاه‌های تولید این مواد نیز ضبط شد و تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

وی با قدردانی از اقدامات هوشمندانه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا در شناسایی این شبکه، بر برخورد قاطع قانونی با عوامل تولید و توزیع مشروبات الکلی در سطح شهرستان تأکید کرد و افزود: هفته گذشته نیز ۳۲۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و یک متهم در این راستا دستگیر شده بود و این بازرسی‌ها ادامه دارد.