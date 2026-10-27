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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

۲۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی در رامهرمز کشف شد

۲۵۰۰ لیتر مشروبات الکلی در رامهرمز کشف شد

رامهرمز - دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز گفت: یک کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی شناسایی و دو هزار و ۵۰۰ لیتر مشروبات دست‌ساز از این محل کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب‌الدین بهبهانی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان این عملیات، علاوه بر مشروبات الکلی کشف‌شده، ادوات و دستگاه‌های تولید این مواد نیز ضبط شد و تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

وی با قدردانی از اقدامات هوشمندانه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا در شناسایی این شبکه، بر برخورد قاطع قانونی با عوامل تولید و توزیع مشروبات الکلی در سطح شهرستان تأکید کرد و افزود: هفته گذشته نیز ۳۲۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و یک متهم در این راستا دستگیر شده بود و این بازرسی‌ها ادامه دارد.

کد مطلب 6991461

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