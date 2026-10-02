به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، پس از صعود تیم ملی ایران به فینال بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: خیلی خوشحالم که این پیروزی مقتدرانه را کسب کردیم. هیچ تیمی ساده نیست. پاکستان روز گذشته هند را با قدرت شکست داده بود و وقتی تیمی در جمع تیم‌های برتر آسیا قرار می‌گیرد، قطعاً حریف ساده‌ای نیست، اما بچه‌ها امروز خیلی خوب بودند.

وی گفت: خدا را شکر می‌کنیم و به بچه‌ها خسته نباشید می‌گویم. امیدوارم فردا هم بازی خیلی خوبی را پشت سر بگذاریم، روز خوب بچه‌ها باشد و بتوانیم دل مردم را شاد کنیم و با یک طلای خوش‌رنگ به کشور عزیزمان برگردیم.

تقوی ادامه داد: قهرمانی برای ما و کشور بسیار مهم است و امیدوارم بچه‌ها با همین روند و اقتداری که امروز داشتند، فردا هم بازی را با قدرت پشت سر بگذارند و با افتخار به کشور برگردیم. حریف فینال ما هم تا ساعاتی دیگر مشخص می‌شود. چه چین و چه ژاپن، هر دو تیم‌های سخت و باانگیزه‌ای هستند. ژاپن هم نیازی به تعریف ندارد و تیم قدرتمندی است.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: امروز استقبال خوبی از سالن صورت گرفت و قطعاً فردا سالن پر خواهد شد. هر وقت با ژاپن بازی داشتیم، سالن پر بوده و این موضوع منطقی است، چرا که فینال بازی‌های آسیایی است و طبیعی است که بهترین تیم‌ها در آن حضور داشته باشند.

تقوی گفت: ما باید تمام تلاش و تمرکزمان را برای اهدافی که ترسیم کرده‌ایم، بگذاریم و امیدوارم موفق شویم. همان‌طور که گفتید، والیبال هنوز در این دوره از بازی‌ها موفق به کسب مدال طلا نشده است و امیدوارم بچه‌ها این افتخار را کسب کنند که نخستین و تنها طلای تیمی کاروان ایران را به دست بیاورند. منطقی است که مردم از والیبال توقع داشته باشند.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد:ما در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل ژاپن بازی بسیار خوبی انجام دادیم و فکر می‌کنم اگر همان بازی را تکرار کنیم، می‌توانیم به نتیجه امیدوار باشیم. من همیشه با شوخی می‌گویم که در والیبال مساوی نداریم و امیدوارم بتوانیم در اینجا شکستمان در مسابقات قهرمانی آسیا را جبران کنیم.