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۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

آغاز به کار پایگاه موتورلانس اورژانس ۱۱۵ مشگین‌شهر از اول مهرماه ۱۴۰۵

آغاز به کار پایگاه موتورلانس اورژانس ۱۱۵ مشگین‌شهر از اول مهرماه ۱۴۰۵

اردبیل- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: پایگاه موتورلانس اورژانس ۱۱۵ مشگین‌شهر از اول مهرماه ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر روزبه مقدم هدف از راه‌اندازی پایگاه موتورلانس اورژانس ۱۱۵ مشگین‌شهر را افزایش سرعت حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ بر بالین بیماران و مصدومان عنوان و اظهار کرد: موتورلانس با امکان تردد آسان‌تر در معابر پرترافیک و شلوغ، می‌تواند زمان رسیدن نیروهای اورژانس را کاهش داده و زمینه آغاز سریع‌تر اقدامات درمانی را فراهم کند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به نقش توسعه موتورلانس‌ها در ارتقای پاسخگویی اورژانس ۱۱۵ در مناطق شهری، از همکاری مدیریت شبکه بهداشت و درمان مشگین‌شهر در راه‌اندازی این پایگاه و تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز قدردانی کرد.

کد مطلب 6961035

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