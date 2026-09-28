به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر روزبه مقدم هدف از راه‌اندازی پایگاه موتورلانس اورژانس ۱۱۵ مشگین‌شهر را افزایش سرعت حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ بر بالین بیماران و مصدومان عنوان و اظهار کرد: موتورلانس با امکان تردد آسان‌تر در معابر پرترافیک و شلوغ، می‌تواند زمان رسیدن نیروهای اورژانس را کاهش داده و زمینه آغاز سریع‌تر اقدامات درمانی را فراهم کند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به نقش توسعه موتورلانس‌ها در ارتقای پاسخگویی اورژانس ۱۱۵ در مناطق شهری، از همکاری مدیریت شبکه بهداشت و درمان مشگین‌شهر در راه‌اندازی این پایگاه و تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز قدردانی کرد.