آیت الله دژکام: خون شهدای میناب سند مظلومیت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان رستم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و خانواده‌های معظم آنان، گفت: تشکیل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای این است که مجاهدت‌ها و خدمات ایثارگران در دفاع از اسلام و ایران فراموش نشود.

وی با اشاره به آیات ۳۸ و ۳۹ سوره مبارکه حج افزود: اگر غفلت بر انسان و جامعه چیره شود، کارها به تباهی کشیده می‌شود؛ همان‌گونه که در صدر اسلام با وجود مجاهدت‌ها و فتوحات فراوان، غفلت زمینه‌ساز حوادثی شد که در نهایت به شهادت امام حسین(ع) انجامید.

خون شهدا سند مظلومیت ملت ایران است

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به شهادت کودکان در مدرسه میناب گفت: شهادت این کودکان مظلوم، سندی از مظلومیت ملت ایران است و خون آنان موجب بیداری و غفلت‌زدایی در جامعه شد.

آیت‌الله دژکام با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند جامعه را دچار غفلت کند، تصریح کرد: باید نسبت به ابزارها و روش‌هایی که می‌تواند ارزش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار دهد هوشیار بود و اجازه نداد غفلت، دستاوردهای انقلاب و مقاومت مردم را تضعیف کند.

وی ادامه داد: ملت ایران در سال‌های پس از انقلاب، با وجود فشارها و تلاش‌های دشمن، همچنان پای ارزش‌های خود ایستاده است و این ایستادگی باید حفظ شود.

«دفاع مقدس» به دلیل همراهی وعده الهی با مؤمنان است

امام جمعه شیراز با تشریح مفهوم «دفاع مقدس» گفت: دفاع در همه‌جا ارزشمند است، اما دفاع مقدس مفهومی فراتر از دفاع اخلاقی و شخصی دارد؛ چراکه در این دفاع، مؤمنان برای خدا و ارزش‌های الهی ایستادگی می‌کنند.

وی با استناد به آیه «إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا» افزود: قداست دفاع مؤمنان از آنجا ناشی می‌شود که خداوند وعده داده است از اهل ایمان دفاع کند؛ بنابراین هرکس در جبهه مقاومت برای دین و ارزش‌های الهی ایستادگی می‌کند، در جبهه‌ای قرار دارد که وعده نصرت الهی در آن مطرح شده است.

آیت‌الله دژکام همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات و توافق هسته‌ای گفت: وفاداری به عهد و پیمان یک اصل است و نقض توافق، اعتماد میان طرف‌های مذاکره را از بین می‌برد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به آیه ۴۱ سوره حج، چهار محور را از الزامات پیروزی مؤمنان برشمرد و گفت: اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر از شرایطی است که قرآن برای جامعه مؤمن بیان کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نماز در مدارس افزود: همه دستگاه‌ها از آموزش‌وپرورش و روحانیت تا بسیج و سپاه در زمینه تربیت نسل نمازخوان مسئولیت دارند و نباید در این زمینه کوتاهی شود.

آیت‌الله دژکام با اشاره به اهمیت پرداخت زکات نیز گفت: نمی‌توان شعار پیروزی داد اما حق فقرا را که در قالب زکات بر عهده انسان قرار گرفته است، پرداخت نکرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام جامعه اظهار کرد: باید جمع مؤمنان و نیروهای پای کار کاهش پیدا نکند و هرکس در حد توان خود برای حفظ ارزش‌ها و تقویت جامعه تلاش کند؛ چراکه اگر در میانه میدان از شرایط پیروزی فاصله بگیریم، مسئولیت آن متوجه خود ما خواهد بود.