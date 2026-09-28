خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جنگ رمضان بار دیگر میدان تقابل جمهوری اسلامی ایران با استکبار جهانی را به صحنه‌ای برای آزمون توان دفاعی، اراده ملی و باورهای اعتقادی مردم تبدیل کرد؛ میدانی که در کنار موشک و پهپاد، مؤلفه‌هایی همچون ایمان، معنویت، شجاعت و تاب‌آوری نیز در آن نقش‌آفرین بود.

در این میان، پرسش مهم این است که چه عاملی سبب شده که نظام جمهوری اسلامی را با وجود تفاوت در حجم و امکانات نظامی، همچنان در برابر دشمنان به ایستادگی واداشته است؟ آیا پاسخ را باید تنها در توانمندی‌های دفاعی جستجو کرد یا مؤلفه‌های دیگری همچون ایمان و حضور مردم نیز در این معادله نقش دارند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید رئیسی، نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه، در گفتگو با خبرنگار مهر با مرور تجربه دفاع مقدس و جنگ رمضان، از نقش ایمان و معنویت در ایستادگی رزمندگان سخن گفت و تأکید کرد آنچه دشمن از داشتن آن ناتوان است، سرمایه‌ای فراتر از تجهیزات نظامی است؛ سرمایه‌ای که در ایمان، اعتقاد، شجاعت و حضور مردم ریشه دارد.

قدرت ایران فقط موشک و پهپاد نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید رئیسی با اشاره به مبانی شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی گفت: انقلاب اسلامی بر اساس حاکمیت الهی و دستورات دینی شکل گرفت و امام خمینی(ره) برای حفاظت از این آرمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل داد.

وی افزود: از ابتدای شکل‌گیری سپاه، موضوعاتی همچون اعتقاد، ایمان، باور، ذکر و دعا مورد توجه و تأکید قرار داشت و این مؤلفه‌ها همواره در کنار توانمندی‌های نظامی، نقش مهمی در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران کم‌وبیش از نزدیک شاهد بودیم که چه عواملی در برابر دشمن ایجاد قدرت می‌کرد؛ آنچه رزمندگان را در میدان نگه می‌داشت، تنها تجهیزات نظامی نبود، بلکه نماز، دعا، ذکر و ایمان به خدا نقش اساسی داشت.

رئیسی ادامه داد: امروز نیز شرایط از همین جنس است. جمهوری اسلامی از موشک و پهپاد برخوردار است و توانمندی‌های نظامی قابل توجهی دارد، اما نباید تصور کرد که صرفاً تجهیزات نظامی عامل ایستادگی کشور است.

وی با بیان اینکه دشمن از نظر تجهیزات نظامی امکانات بیشتری در اختیار دارد، تصریح کرد: ممکن است در جریان درگیری‌ها تجهیزات نظامی ما آسیب دیده باشد، اما دشمن نیز آسیب دیده است و در عین حال، توان تجهیزاتی دشمن چند برابر ماست؛ بنابراین باید دید چه عاملی باعث شده جمهوری اسلامی همچنان در برابر این فشارها ایستادگی کند.

پیروزی نهایی در گرو حفظ ایمان است

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه با اشاره به این عبارت که «من کان لله کان الله له» گفت: هرکس برای خدا باشد، خدا برای اوست و آنچه ما را نگه داشته، همین باور است.

رئیسی افزود: وقتی انسان برای خدا کار می‌کند و از خدا می‌ترسد، دیگر از هیچ‌کس در عالم نمی‌ترسد و برای قدرت‌های دیگر حساب باز نمی‌کند.

وی با بیان اینکه این نگاه محدود به یک مجموعه خاص نیست، اظهار کرد: سپاه پاسداران و مردم ایران در این موضوع تفاوتی ندارند و همین اعتقاد و باور، زمینه‌ای شده است تا ملت ایران بتواند در برابر قدرت‌های جهانی ایستادگی کند.

رئیسی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی تاکنون در برابر دشمن ایستادگی کرده است، گفت: قطعاً تا امروز پیروز بوده‌ایم و پیروزی نهایی نیز با همین اعتقاد و ایمان رقم خواهد خورد.

وی افزود: اگر تاریخ انبیا و ائمه(ع) و همچنین نمونه‌های قرآنی را مورد توجه قرار دهیم، می‌بینیم که پیروزی‌های بزرگ با اتکا به قدرت معنوی و ایمان شکل گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه به داستان حضرت موسی(ع)، نابودی فرعون، ماجرای حضرت ابراهیم(ع) و نمرود و همچنین داستان اصحاب فیل اشاره کرد و گفت: در همه این نمونه‌ها، قدرت ظاهری و مادی تنها عامل تعیین‌کننده نبوده و اراده الهی و معنویت نقش اساسی داشته است.

دشمن از سرمایه ایمان ملت ایران برخوردار نیست

رئیسی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره توانمندی‌های نیروهای مسلح گفت: حضرت آقا یک استراتژی را برای نیروهای مسلح مطرح کردند و بر اهمیت توان نامتقارن تأکید داشتند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند آن چیزی که شما دارید، دشمن ندارد و نمی‌تواند داشته باشد؛ یعنی ایمان، اعتقاد، پایداری، شجاعت و تاب‌آوری از جمله ظرفیت‌هایی است که دشمن نمی‌تواند آن را ایجاد یا در اختیار داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: دشمن بسیاری از مسائل را صرفاً در چارچوب مادی تحلیل می‌کند و همه چیز را با محاسبات دو دوتا چهارتا می‌سنجد، اما ملت ایران با مؤلفه‌های دیگری همچون ایمان، اعتقاد و باور دینی در میدان حضور دارد.

وی افزود: به همین دلیل، دشمن نمی‌تواند ایستادگی مردم ایران را به‌درستی تحلیل کند و نمی‌تواند در برابر این ظرفیت معنوی، ابزار مشابهی برای مقابله داشته باشد.

حضور مردم پشتوانه قدرت جمهوری اسلامی است

رئیسی در ادامه درباره حضور مردم در صحنه و نقش آنان در تحولات کشور گفت: بنده بسیار کوچک‌تر از آن هستم که بخواهم به مردم توصیه‌ای داشته باشم؛ مردم وظیفه خود را می‌دانند و از روز نخست نیز وظیفه خود را می‌دانستند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی را می‌توان مردمی‌ترین انقلاب دانست، اظهار کرد: از همان روزهای نخست انقلاب، برای مردم نقش ویژه‌ای در نظر گرفته شد و این موضوع در قانون اساسی و ساختار نظام نیز قابل مشاهده است.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه با اشاره به همه‌پرسی جمهوری اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی(ره) اصل جمهوری اسلامی را به رأی مردم گذاشتند و مردم درباره نوع نظام سیاسی کشور اظهار نظر کردند.

رئیسی ادامه داد: در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مردم پای صندوق‌های رأی آمدند و با اکثریت بسیار بالا به جمهوری اسلامی رأی دادند و از آن زمان تاکنون نیز در مقاطع مختلف، نقش مردم مورد توجه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب قرار داشته است.

حضور مردم از بسیاری از تجهیزات نظامی اثرگذارتر است

وی با اشاره به نقش مردم در قدرت ملی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند که حضور مردم در صحنه می‌تواند از بسیاری از تجهیزات و ابزارهای نظامی اثرگذارتر باشد.

رئیسی گفت: امروز دشمن ادعا می‌کند که برای آزادی مردم ایران اقدام می‌کند، اما باید پرسید اگر هدف، حمایت از مردم ایران است، چرا کودک‌کشی انجام می‌شود، چرا مدرسه هدف قرار می‌گیرد و چرا بیمارستان‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند؟

وی افزود: مردم ایران خودشان در صحنه حضور دارند و برای خدا کار می‌کنند و همین حضور، نشان می‌دهد که ملت ایران نسبت به سرنوشت کشور خود بی‌تفاوت نیست.

مردم پشتوانه مسئولان در میدان مقابله با آمریکا هستند

نماینده ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه حضور مردم را پشتوانه قدرت نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: حضور مردم صددرصد مؤثر است و یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

رئیسی ادامه داد: حاکمیت و مسئولان اجرایی نظام جمهوری اسلامی و کسانی که در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند، به پشتوانه همین مردم در میدان حضور پیدا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان و نیروهای حاضر در میدان از حضور مردم روحیه می‌گیرند و همین پشتوانه مردمی موجب می‌شود در برابر آمریکا ایستادگی کنند و حاضر به تسلیم شدن نباشند.

رئیسی تأکید کرد: قدرت جمهوری اسلامی تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان، اعتقاد، معنویت، شجاعت، پایداری و حضور مردم مجموعه‌ای از مؤلفه‌هایی است که قدرت واقعی کشور را در برابر فشارهای دشمن شکل می‌دهد.