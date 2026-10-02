به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه ساوه با اشاره به پیام رهبر انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، برپاداشتن نماز نخستین ثمره و نشانه حکومت صالحان است.

امام جمعه ساوه با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) در مدیریت جامعه اسلامی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های حضرت علی(ع) به کارگزاران حکومت، اهتمام به نماز و رعایت دقیق اوقات نمازهای پنج‌گانه بود و آن حضرت در نامه‌های خود بر توجه به نماز اول وقت و رعایت حال مردم در نماز جماعت و جمعه تأکید داشتند.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) مبنی بر اینکه هر چیزی از عمل تو تابع نماز توست، ادامه داد: این نگاه نشان می‌دهد که نماز در فرهنگ اسلامی صرفاً یک عمل فردی نیست، بلکه می‌تواند بر نحوه عملکرد و جهت‌گیری مسئولان و ساختار مدیریتی جامعه نیز اثرگذار باشد.

وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر آیت‌الله جوادی آملی درباره ضرورت مجتهد بودن گردانندگان جامعه اظهار کرد: این دیدگاه بر ضرورت فهم صحیح معارف دینی، عمل مجتهدانه و رفتار عادلانه در مدیریت جامعه تأکید دارد و لازم است ابعاد و اقتضائات اجرایی آن از سوی اندیشمندان مورد بررسی قرار گیرد.

امام جمعه ساوه افزود: در نظام امامت و امت، تلاش باید بر این باشد که سخنان اهل‌بیت(ع) به‌درستی فهمیده، منتقل و در عرصه مدیریت و حکمرانی عملیاتی شود.

حجت الاسلام رحیمی در ادامه با تأکید بر اهمیت اقامه واقعی نماز گفت: سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌توجهی به سایر ارزش‌های دینی و اجتماعی شود و مسئولان باید نسبت به مسائل اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری جامعه حساس باشند.

قرآن جامعه را به بسیج علمی و فرهنگی و دفاعی فرا می‌خواند

امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم، دو نوع بسیج علمی و فرهنگی و بسیج دفاعی و نظامی را مورد توجه قرار داد و گفت: قرآن کریم جامعه اسلامی را به فراگیری علم و معارف دینی و همچنین آمادگی و هوشیاری در برابر تهدیدها فراخوانده است.

وی با اشاره به آیه ۱۲۲ سوره توبه اظهار کرد: گروهی از مؤمنان باید برای فراگیری علوم و معارف دینی اقدام کنند تا پس از بازگشت، جامعه را آگاه و نسبت به وظایف دینی و پیامدهای اعمال آگاه کنند.

حجت الاسلام رحیمی همچنین با استناد به آیه ۷۱ سوره نساء، هوشیاری و آمادگی را از الزامات مقابله با تهدیدها دانست و گفت: قرآن کریم پیش از فرمان رویارویی با دشمن، مسلمانان را به حفظ آمادگی و هوشمندی سفارش می‌کند و هوشمندی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاعی جامعه است.

وی افزود: نیروهای نظامی و انتظامی، ارتش، سپاه و بسیج در راستای تأمین امنیت کشور و مقابله با تهدیدهای خارجی و داخلی، وظایف مهمی بر عهده دارند.

خانواده‌ها نیروی انتظامی را در تأمین امنیت تنها نگذارند

امام جمعه ساوه با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌ها و فداکاری‌های کارکنان این نیرو در مسیر تأمین نظم و امنیت عمومی قدردانی کرد و گفت: امنیت از اساسی‌ترین نیازهای جامعه است و گاهی اهمیت آن مانند وجود خورشید، برای انسان بدیهی و فراموش‌شده می‌شود.

حجت الاسلام رحیمی افزود: استقرار نظم و امنیت در کشور مرهون تلاش و ایثار نیروهای امنیتی و انتظامی است و کارکنان نیروی انتظامی در اقصی نقاط کشور برای ارتقای امنیت و آسایش مردم، حتی به قیمت سلب آسایش خود و خانواده‌هایشان تلاش می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مردم با نیروی انتظامی اظهار کرد: خانواده‌ها نباید کارکنان زحمتکش نیروی انتظامی را تنها بگذارند و لازم است حمایت و محبت خود را نسبت به این نیرو ابراز کنند و در برنامه‌های هفته نیروی انتظامی مشارکت داشته باشند.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: هرگونه تضعیف نیروی انتظامی می‌تواند بر امنیت عمومی و ملی تأثیر منفی بگذارد و تحکیم امنیت کشور نیازمند حمایت از مجموعه‌هایی است که مسئولیت برقراری نظم و امنیت را برعهده دارند.

حجت الاسلام رحیمی همچنین از خانواده‌ها خواست نسبت به وضعیت فرزندان خود و آسیب‌های اجتماعی حساسیت بیشتری داشته باشند و گفت: والدین باید نسبت به خطر اعتیاد، آسیب‌های اخلاقی و تهدیدهای موجود در فضای مجازی توجه جدی داشته باشند.

وی بر ضرورت نظارت مسئولانه والدین بر استفاده فرزندان از تلفن همراه و فضای سایبری تأکید کرد و افزود: اکنون بخش مهمی از تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی از طریق ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی منتقل می‌شود و خانواده‌ها باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند.

تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

امام جمعه ساوه توصیه‌های خود، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را مورد تأکید قرار داد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران، بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مجاز، پرهیز از سبقت غیرمجاز و جدی گرفتن رانندگی از جمله مواردی است که باید مورد توجه همه شهروندان قرار گیرد.

حجت الاسلام رحیمی افزود: رانندگی موضوعی نیست که بتوان با آن شوخی کرد و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بخشی از مسئولیت اجتماعی و حفظ جان خود و دیگران است.

وی با اشاره به جایگاه دید و بازدید اقوام، دوستان و آشنایان در فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: صله رحم، مهمان‌داری، مهمان‌نوازی، دست‌ودل‌بازی و داشتن سفره‌ای گشوده، از گذشته در فرهنگ ایرانی نشانه جوانمردی، سخاوت و کرامت بوده و حفظ این سنت‌های ارزشمند می‌تواند به تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی کمک کند.

امام جمعه ساوه با تأکید بر ضرورت هوشیاری، تقویت بنیان خانواده، رعایت قوانین اجتماعی، حمایت از نیروهای انتظامی و اهتمام به نماز و ارزش‌های اخلاقی، خواستار مشارکت همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه در مسیر ارتقای امنیت، سلامت فرهنگی و اخلاقی جامعه شد.