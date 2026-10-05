به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اجتماعی و کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت و زنان شهرستان ساوه با محوریت بررسی برنامه‌های رویداد «ایران جان» اظهار کرد: برنامه‌های معرفی استان مرکزی از ۲۵ مهرماه تا دوم آبان‌ماه از طریق صداوسیما به صورت زنده و گسترده پخش خواهد شد و این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های استان است.

وی افزود: با توجه به محدودیت زمانی تا آغاز برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی باید با هماهنگی و انسجام بیشتر نسبت به آماده‌سازی محتوای مورد نیاز اقدام کنند.

فرماندار ساوه گفت: طرح مسائل و چالش‌های استان در این رویداد می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های ملی برای رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌ها را فراهم کند.

حسینی تصریح کرد: دستگاه‌ها باید ظرفیت‌های شاخص حوزه فعالیت خود را برای تولید محتوای رسانه‌ای معرفی کنند و برنامه‌های این رویداد نیز به صورت منسجم و هدفمند دنبال شود.

وی با تأکید بر توجه به تنوع ظرفیت‌های استان افزود: در «ایران جان» باید ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و صنعتی استان و به‌ویژه شهرستان ساوه به شکل جامع معرفی شود.

فرماندار ساوه ادامه داد : استفاده از ظرفیت رسانه ملی می‌تواند زمینه معرفی بهتر توانمندی‌های ساوه و استان مرکزی و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه را فراهم کند.