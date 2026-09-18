به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته ساوه با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: بهترین رویکرد برای مراکز آموزشی این است که مسجد محور و مسجدباور باشند و برای تحقق مسجد تراز تلاش کنند.

وی افزود: مسجد تراز، مسجدی است که علاوه بر برخورداری از نمازگزاران، در تحولات محله نیز اثرگذار باشد؛ چنین مسجدی باید مدرسه را دریابد، وضعیت دانش‌آموزان را بشناسد، با معلمان و اولیا همراه باشد و برای نسل نو برنامه داشته باشد.

حجت الاسلام رحیمی نخستین گام در تحقق پیوند مسجد و مدرسه را تغییر نگرش کارگزاران مسجد دانست و گفت: امام مسجد نباید تنها به عنوان امام جماعت، بلکه باید به عنوان امام محله شناخته شود و نسبت به مدارس، مراکز آموزشی، مدیران، معلمان، خانواده‌ها و دغدغه‌های آنان شناخت داشته باشد.

وی ادامه داد: سایر کارگزاران مسجد از جمله هیئت امنا و شورای فرهنگی نیز باید از حالت انفعال خارج شوند و با تشکیل شورای راهبری مسجد و مدرسه یا کارگروه پیوند مسجد و مدرسه، ارتباطی پایدار و برنامه‌محور با مراکز آموزشی برقرار کنند.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود این شورا با حضور امام مسجد، هیئت امنا، مدیر مدرسه، نماینده معلمان، نماینده اولیا و نماینده دانش‌آموزان تشکیل شود و افزود: چنین ساختاری موجب هم‌افزایی دو نهاد تربیتی خواهد شد و نباید به عنوان دخالت در امور مدرسه یا تحمیل برنامه بر مسجد تلقی شود.

حجت الاسلام رحیمی گفت : پیوند مسجد و مدرسه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری محله اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی باشد.

امام جمعه ساوه در بخش دیگری از خطبه‌ها با توصیه نمازگزاران به تقوا، در ادامه شرح خطبه ۱۱۴ نهج‌البلاغه به موضوع رنج و ناپایداری دنیا پرداخت و با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: از درد و رنج دنیا این است که انسان اموالی را جمع می‌کند که نمی‌تواند از آن استفاده کند و بناهایی می‌سازد که ممکن است هرگز در آن سکونت نداشته باشد.

وی افزود: انسان در نهایت از دنیا خارج می‌شود، در حالی که نه مال و ثروتی را با خود می‌برد و نه بنایی را منتقل می‌کند؛ بنابراین باید انسان در کنار تلاش برای زندگی دنیا، آخرت و اعمال خود را نیز مورد توجه قرار دهد.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به سالروز میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع) به روایتی از آن حضرت درباره حیا و تقوا اشاره کرد و گفت: «مَنْ لَمْ یَتَّقِ وُجُوهَ النّاسِ لَمْ یَتَّقِ اللهَ»؛ کسی که از مردم حیا و پروا نداشته باشد، از خداوند نیز پروا نخواهد داشت.

حجاب در منطق قرآن، مقابله با زیبایی نیست

امام جمعه ساوه با اشاره به موضوع عفاف و زیست عفیفانه اظهار کرد: یکی از فضایل اخلاقی در حوزه مسائل جنسی، حجاب و پوشش است که اختصاص به زنان ندارد و مردان را نیز شامل می‌شود، هرچند به دلیل ویژگی‌های جسمانی زنان، درباره پوشش آنان تأکید بیشتری شده است.

وی افزود: حجاب در آموزه‌های اسلامی با اهدافی همچون کمک به سلامت روانی زنان و مردان، تحکیم روابط خانوادگی، صیانت از کرامت زن و حفظ حریم اجتماعی از بی‌عفتی و آلودگی‌های جنسی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در منطق قرآن، حجاب جنگ با زیبایی نیست، بلکه حفاظت از کرامت زن و ارزش زیبایی است و هر امر ارزشمندی نیازمند حریم و پاسداری است.

حضرت فاطمه معصومه(س) دارای شأنی والا و استثنایی است

امام جمعه ساوه با اشاره به سالروز وفات کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: سفارش‌ها و تأکیدات فراوان درباره زیارت آن حضرت و آثار مترتب بر این زیارت، نشان‌دهنده مقام و منزلت والای ایشان است.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به فرازی از زیارت‌نامه حضرت معصومه(س) که می‌فرماید «فَإِنَّ لَکِ عِنْدَاللهِ شَأْناً مِنَ الشَّأْنِ» افزود: این تعبیر بیانگر جایگاه ویژه و شأن عظیم حضرت فاطمه معصومه(س) در پیشگاه الهی است.

وی همچنین با اشاره به روایت امام رضا(ع) درباره زیارت حضرت معصومه(س) و عبارت «مَنْ زَارَهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا» گفت: معرفت نسبت به مقام و جایگاه آن حضرت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تحولات یمن به عنوان نشانه‌ای از تغییر معادلات منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است

امام جمعه ساوه با اشاره به تحولات یمن اظهار کرد: آزادسازی مناطق راهبردی یمن و تسلط بر باب‌المندب را باید در چارچوب ایمان، توکل و استقامت رزمندگان مورد توجه قرار داد.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر مفهوم نصرت الهی و نقش استقامت در مسیر تحقق اهداف افزود: سنت استقامت و گشایش نشان می‌دهد که پایداری در مسیر باورها می‌تواند زمینه‌ساز تثبیت قدم‌ها و گشایش‌های مادی و معنوی شود.

وی اظهار کرد: همان‌گونه که آزادسازی خرمشهر در حافظه تاریخی ملت ایران به عنوان نمادی از مقاومت و پیروزی ثبت شده است، تحولات یمن نیز از سوی جریان مقاومت به عنوان نشانه‌ای از تداوم ایستادگی و تغییر معادلات منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

امام جمعه ساوه با تأکید بر ضرورت حفظ ایمان و استقامت گفت: اگر به وعده‌های الهی باور داشته باشیم و در مسیر خود پایدار بمانیم، می‌توان به نصرت الهی و گشایش امیدوار بود.