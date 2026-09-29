خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهدا فراتر از تقویم تاریخ و قابهای خاکگرفته دیوارها، روایتگر نسلی هستند که با انتخاب آگاهانه زیستن ، راه رستگاری را پیمودند و اکنون ، تبیین این حقیقت برای نسل جدید تنها با عبور از کلیشههای رایج و تمرکز بر اخلاق زیستن، دغدغهها و رفتار آنان در بزنگاههای زندگی ممکن است؛ رویکردی که شهدا را از اسطورههای دستنیافتنی به همسفرانی ملموس در زندگی روزمره بدل میکند.
در همین راستا، سردار مرتضی آهنگران، از فرماندهان دوران دفاع مقدس، در گفتگویی متفاوت پرده از زوایای کمتر دیدهشده شخصیت شهدای شهرستان محلات برداشته است.
روایتهای وی، تلاشی برای به تصویر کشیدن سبک زندگی مومنانه است، شهدایی که پیش از شهادت، با نوع تعامل و رفتارشان، رنگ و بوی خدا را به کوچه و خیابانهای این شهر آورده بودند.
شهید محمدجواد سخاوتی؛ جوانی که از همان نوجوانی خود را برای پرواز آماده میکرد
سردار مرتضی آهنگران با اشاره به شهید محمدجواد سخاوتی، اظهار کرد: محمدجواد در اوایل آغاز جنگ تحمیلی وارد بسیج شد و برای انجام مأموریت به غرب کشور اعزام شد و مدتی در جبهههای غرب به انجام وظیفه پرداخت.
وی افزود: شهید سخاوتی در جریان حضور در جبهه از ناحیه پا مجروح شد و برای مداوا به محلات بازگشت و پس از آن به عضویت سپاه درآمد، جوانی تنها ۱۷ ساله که در همان دوران حضور در منطقه به تکلیف رسیده بود.
سردار آهنگر ادامه داد: محمدجواد جوانی خوشسیما، بااخلاص، باتقوا و خوشاخلاق بود و از همان دوران نوجوانی و جوانی، خودسازی را آغاز کرده بود، بهگونهای که احساس میکرد برای ماندن در زمین آفریده نشده است.
وی با بیان اینکه شهید سخاوتی عاشق اهلبیت(ع) بود، گفت: او مانند ستارهای از ستارگان آسمانی بود که آمده بود تا پرواز به سوی معبود را تمرین کند و برای رسیدن به جوار الهی بیتابی میکرد.
این فرمانده دوران دفاع مقدس بیان کرد: شهید سخاوتی در عملیات بیتالمقدس نیز شرکت کرد و در کنار تعدادی از همشهریان محلاتی خود حضور داشت، پس از آزادسازی خرمشهر، او را در خط پدافندی منطقه شلمچه دیدم و همان زمان برایم مسجل شد که این جوان بهزودی فارغالتحصیل دانشگاه جنگ خواهد شد.
سردار آهنگر ادامه داد: آخرین امتحان الهی برای او در عملیات رمضان رقم خورد و شهید سخاوتی در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۶۱ در این عملیات شرکت کرد و به درجه «عند ربهم یرزقون» نائل شد.
وی به خانواده شهید سخاوتی نیز اشاره کرد و گفت: پدر شهید، حاج همت، خود از رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس بود و در جبهههای جنوب و غرب حضوری مؤثر داشت و مادر شهید نیز که افتخار مادری یک شهید و همسری یک رزمنده را دارد، همواره در صحنههای دفاع از دین، نظام اسلامی، رهبری و ملت ایران حضوری پررنگ داشته است.
شهید قاسم اسماعیلی؛ نوجوانی که با انتخاب آگاهانه به جبهه رفت
سردار آهنگران در بخش دیگری از خاطرات خود به بیوگرافی شهید قاسم اسماعیلی اشاره کرد و گفت: پدر شهید، حاج حسین اسماعیلی را از کودکی میشناختم، او همراه پدرش در مغازه تولیدی کفش در بازار اصلی محلات کار میکرد و خانوادهای متدین و مذهبی داشتند.
وی افزود: خانواده اسماعیلی خانوادهای کاملاً مقید به رعایت مسائل شرعی و انجام واجبات بودند و پدر و مادر خانواده در تربیت فرزندان خود و آشنا کردن آنان با دین، اهلبیت(ع) و انقلاب اسلامی تلاش زیادی داشتند.
سردار آهنگران گفت: وقتی قاسم به دوران نوجوانی و جوانی رسید، به بسیج رفت، ثبتنام کرد، دورههای مربوط را گذراند و راهی جبهه شد.
وی با بیان اینکه قاسم اسماعیلی از همان ابتدا روحیهای متفاوت داشت، افزود: او برای ماندن در دنیا به دنیا نیامده بود و آماده بود تکالیفی را که بر عهدهاش گذاشته شده انجام دهد و زمانی که احساس کرد دیگر نباید بیش از این در این دنیا بماند، از خداوند درخواست کرد او را به سوی خود ببرد.
سردار آهنگران اظهار کرد: خداوند نیز به دلیل اخلاص، مهربانی و محبتی که قاسم داشت و به دلیل عشق او به خدا و اهلبیت(ع)، دعای او را مستجاب کرد.
وی گفت: قاسم در عملیات فتحالمبین و در محوری که برای فریب دشمن پیشبینی شده بود، شرکت کرد، این محور مأموریتی بسیار سخت داشت و رزمندگانی که در آن حضور یافتند، با علم به خطرات موجود، داوطلبانه این مسئولیت را پذیرفتند.
سردار آهنگران ادامه داد: شهید قاسم اسماعیلی در جبهه شوش و در تاریخ دوم فروردین سال ۱۳۶۱، در حالی که تنها ۱۷ سال داشت، به شهادت رسید و به سوی معبود حقیقی پرواز کرد.
وی افزود: ایثار و ازخودگذشتگی قاسم در کنار دوستان شهیدش در عملیات فتحالمبین، خاطراتی ماندگار بر جای گذاشت.
این پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به سرنوشت خانواده شهید اسماعیلی گفت: یکی از خواهران قاسم با پاسداری به نام شهید رضا اسدی ازدواج کرد در حالی که میدانست سرنوشت همسرش نیز ممکن است به شهادت ختم شود که مدتی بعد، شهید رضا اسدی نیز به شهادت رسید و این خانواده دو شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.
شهید غلامعلی آتشدهقان؛ فرماندهای که نماز شبهایش در ذهنها ماند
سردار مرتضی آهنگران با اشاره به شهید غلامعلی آتشدهقان اظهار کرد: شهدا افرادی هستند که پیش از آنکه به شهادت برسند، شهیدانه زندگی کردهاند و اگر کسی در حرکات، کردار و رفتار آنان دقت کند، میتواند مشاهده کند که آنان گویی برای مدتی کوتاه بر روی زمین آمده بودند تا رسالت خود را انجام دهند و سپس به سوی معبود پرواز کنند.
وی گفت: شهید غلامعلی آتشدهقان را از زمانی که وارد سپاه شد میشناختم، او از جمله افرادی بود که خود را برای انجام رسالتی که بر عهده گرفته بود، یعنی یاری دین خدا، حمایت از نظام اسلامی و دفاع از کشور، آماده کرده بود.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید آتشدهقان گفت: اخلاص در عمل، تقوا، تدین، شوخطبعی، مدیریت و تدبیر و داشتن جاذبه و دافعه متناسب از ویژگیهای او بود و همین استعدادها موجب شد در مدت کوتاهی مسئولیت فرماندهی گروهان رزمی را در چندین عملیات آفندی و پدافندی بر عهده بگیرد.
این فرمانده دوران دفاع مقدس افزود: در عملیات خیبر، زمانی که من فرمانده گردان ولیعصر(عج) بودم، شهید غلامعلی آتشدهقان یکی از فرماندهان گروهانهای گردان بود و در جزیره مجنون در کنار نیروها با دشمن بعثی مبارزه میکرد.
سردار آهنگران گفت: او در جریان این مدت چندین مرتبه تا مرز شهادت پیش رفت و چند بار نیز مجروح شد و به درجه جانبازی نائل آمد، پس از مدتی برای مداوا به پشت جبهه رفت، ازدواج کرد و صاحب فرزند شد، اما دوباره به جبهه بازگشت.
وی با اشاره به حضور شهید آتشدهقان در عملیات کربلای چهار اظهار کرد: کربلای چهار عملیاتی آبی ـ خاکی بود که برای فریب دشمن طراحی شده بود و رزمندگانی که در این محور حضور داشتند، با آگاهی از شرایط سخت و حجم بالای آتش دشمن، داوطلبانه وارد میدان شدند.
آهنگران ادامه داد: شهید آتشدهقان در زیر شدیدترین حجم آتش دشمن، نیروهای خود را هدایت میکرد و با رشادت و فداکاری خود، برای نیروهای تحت فرمانش الگو و مشوق بود.
وی افزود: در روزهایی که گلوله و ترکش از زمین و هوا مانند باران میبارید، او نیروهای خود را هدایت کرد و در نهایت در عملیات کربلای چهار و در جزیره بوارین به شهادت رسید.
سردار آهنگران بیان کرد: شهید غلامعلی آتشدهقان در سال ۱۳۶۵ و در ۲۵ سالگی به شهادت رسید و به دیدار حق شتافت.
وی با بیان اینکه یکی از ماندگارترین تصاویر از این شهید برای او، عبادتهای شبانهاش بوده است، گفت: هیچگاه گریههای شبانه و نجواهای او در نماز شب را فراموش نمیکنم زمانی که از سنگر جمعی فاصله میگرفت و به راز و نیاز با خدا میپرداخت، این تصویر از شهید غلامعلی آتشدهقان برای من همچنان زنده است.
این پیشکسوت دفاع مقدس ادامه داد: برادر شهید، حاج حمید، نیز از جانبازان و یادگاران دوران دفاع مقدس است که در عملیاتهای مختلف حضور داشته و چندین بار مجروح شده و پس از شهادت برادرش نیز راه او را با حضور در صحنههای دفاع از دین و نظام اسلامی ادامه داده است.
روایت شهدا، روایت سبک زندگی آنان است
سردار آهنگران با اشاره به ویژگیهای مشترک این شهدا گفت: شهیدانی همچون محمدجواد سخاوتی، قاسم اسماعیلی و غلامعلی آتشدهقان، تنها با لحظه شهادتشان شناخته نمیشوند، بلکه آنچه آنان را ماندگار کرده، مجموعهای از انتخابها، رفتارها، اخلاص، ایمان، مسئولیتپذیری و سبک زندگی آنان پیش از شهادت است.
سردار بازنشسته سپاه گفت: یکی از مهمترین وظایف ما در برابر شهدا، عمل به وصیت آنان است، حجاب یکی از اصلیترین توصیههای شهدا بوده و لازم است همه افراد، بهویژه بانوان، به این وصیت عمل کنند، بانوان در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز نقشی مؤثر و پررنگ در پشتیبانی از جبههها، تربیت فرزندان و حفظ روحیه خانوادهها داشتند و باید این نقش ارزشمند به نسلهای جدید معرفی شود.
سردار بازنشسته سپاه گفت: در دوران دفاع مقدس و زمانی که در قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) خدمت میکردم، خانوادهام را برای مدتی به ارومیه منتقل کردم که با توجه به احتمال نفوذ ضدانقلاب به شهر، همسرم را برای دفاع از خود و فرزندمان آموزش دادم و یک قبضه سلاح برتا با ۱۵ فشنگ در اختیار او قرار دادم.
وی افزود: پس از حدود ۱۰ روز که از منطقه عملیاتی بازگشتم، ساعت ۲ بامداد هنگام ورود به منزل، صدای مسلح شدن اسلحه را شنیدم و تصور کردم ضدانقلاب وارد خانه شده است، خودم را داخل جوی آبی که بهعنوان سنگر ساخته شده بود انداختم و با تصور نفوذ دشمن در منزل آماده مقابله شدم اما با شلیک نخستین گلوله متوجه شدم تیرانداز از سلاح برتا استفاده میکند.
آهنگران ادامه داد: پس از شمارش ۱۵ گلوله و گیر کردن اسلحه، قفل در را شکستم و وارد خانه شدم و دیدم همسرم تصور کرده من ضدانقلاب هستم و برای دفاع از خود تیراندازی کرده است، با وجود شوخیای که با او کردم، از شجاعت و تسلطش در آن شرایط قدردانی کردم و این خاطره را نمونهای از نقش و آمادگی همسران رزمندگان در دوران دفاع مقدس میدانم.
این فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: اکنون بخش مهمی از توانمندیهای دفاعی کشور در حوزه موشکی و پهپادی، حاصل همان تجربهای است که در دوران دفاع مقدس آغاز شد و این مسیر نشان میدهد که تابآوری و خودکفایی دو میراث مهم آن دوران هستند.
فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: آنچه اکنون به عنوان بخشی از توان و اقتدار دفاعی کشور مشاهده میشود، حاصل تجربهای است که در هشت سال دفاع مقدس به دست آمد و خون شهدا و ایستادگی رزمندگان، زمینهساز شکلگیری این ظرفیتها شد و رسالت ما نیز این است که تجربه را به شکل درست و مستند برای نسلهای آینده روایت کنیم تا ابعاد مختلف آن دوران از جمله ایستادگی مردم، فداکاری رزمندگان، سختیهای جنگ و مسیر دستیابی به خودکفایی فراموش نشود.
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