به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلام‌آباد غرب با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: ایمان انسان همواره در معرض آزمون‌های الهی قرار دارد و یکی از عرصه‌های مهم این امتحان، شرایط اقتصادی و نحوه رفتار افراد در دوران سختی و گرانی است.

وی با اشاره به آیه دوم سوره عنکبوت افزود: خداوند انسان‌ها را در شرایط مختلف آزمایش می‌کند و در دوران فراوانی نیز شکرگزاری و در زمان سختی نیز نحوه برخورد با مشکلات، بخشی از این آزمون الهی است؛ بنابراین شرایط اقتصادی امروز باید زمینه‌ای برای توجه بیشتر مردم به یکدیگر باشد.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب با اشاره به فشارهای اقتصادی و آنچه «جنگ اقتصادی دشمن» خواند، تصریح کرد: این جنگ تنها در سطح دولت‌ها و بانک‌ها جریان ندارد، بلکه آثار آن در بازار، مغازه‌ها، خانه‌ها و حتی وجدان تک‌تک افراد جامعه دیده می‌شود و در چنین شرایطی باید از الگوهای دینی برای نحوه رفتار با مردم استفاده کرد.

حجت‌الاسلام زارعی با نقل روایتی از امام صادق (ع) درباره دوران کمبود گندم در مدینه گفت: در آن شرایط، مسئول خرید خانه امام صادق (ع) برای چند ماه گندم تهیه کرده بود، اما امام پس از اطلاع از این موضوع دستور داد گندم‌ها به همان قیمت خرید در بازار عرضه شود و نان خانه نیز به صورت روزانه تهیه شود تا خانواده ایشان در شرایطی متفاوت از مردم قرار نگیرد.

وی ادامه داد: این رفتار امام صادق (ع) برای همه ما درس بزرگی است که در دوران سخت اقتصادی باید به فکر دیگران باشیم و کسانی که از تمکن مالی برخوردارند، بخشی از دارایی خود را برای گره‌گشایی از مشکلات نیازمندان اختصاص دهند.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب با اشاره به مراجعات مردم و مشکلات معیشتی برخی خانواده‌ها خاطرنشان کرد: حتی تهیه نان برای خانواده‌های کم‌بضاعت می‌تواند اقدامی ساده اما مؤثر باشد و مؤمنان، مساجد، هیئت‌ها و گروه‌های مردمی باید محیط اطراف خود را شناسایی کنند تا خانواده‌ای به دلیل مشکلات مالی از تأمین قوت روزانه خود باز نماند.

حجت‌الاسلام زارعی پیشنهاد کرد: افراد دارای توان مالی می‌توانند تأمین نان یک یا دو خانواده نیازمند را بر عهده بگیرند و با هماهنگی نانوایی‌ها، هزینه نان این خانواده‌ها را پرداخت کنند تا این کمک بدون خدشه به کرامت و آبروی آنان انجام شود.

وی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: خانواده‌های دارای فرزند دانش‌آموز که توان تأمین هزینه‌های تحصیل را ندارند نیز باید مورد توجه خیرین قرار گیرند و افراد دارای توان مالی می‌توانند با هماهنگی مدیران، معاونان و معلمان مدارس، دانش‌آموزان نیازمند را شناسایی و به صورت محرمانه و آبرومندانه در تأمین لباس، کیف و لوازم‌التحریر آنان مشارکت کنند.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب با تأکید بر اینکه فرصت‌های خدمت به نیازمندان از نعمت‌های الهی است، افزود: شرایط اقتصادی ممکن است در آینده تغییر کند، اما امروز زمان کمک به خانواده‌هایی است که در تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند و می‌توان با اقداماتی مانند تهیه نان، لباس و لوازم تحصیل بخشی از مشکلات آنان را کاهش داد.

حجت‌الاسلام زارعی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی شهرستان اسلام‌آباد غرب قدردانی کرد و گفت: نیروهای انتظامی در شرایط مختلف، از جمله روزهای جنگ و تهدیدات نظامی، در کنار مردم حضور داشتند و تأمین امنیت، زمینه انجام بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی عبادی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به حضور مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی انتظامی استان کرمانشاه در این مراسم، از خدمات و سخنان وی قدردانی کرد و افزود: امنیت، زمینه‌ای برای آرامش جامعه و انجام فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی است و نیروهای انتظامی در تحقق این امنیت نقش مهمی دارند.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و فشارهای اعمال‌شده علیه ایران اظهار کرد: به گفته وی، پس از آنچه شکست نظامی آمریکا در برابر ایران عنوان کرد، فشارهای اقتصادی و تحریم‌های هوایی در دستور کار قرار گرفته و برخی کشورهای منطقه نیز تحت فشار آمریکا در این روند همراه شده‌اند.

حجت‌الاسلام زارعی درباره روابط ایران و عراق گفت: روابط دو ملت ایران و عراق دارای پیوندهای اعتقادی، فرهنگی، تاریخی و امنیتی است و محدودیت در رفت‌وآمد هوایی میان دو کشور می‌تواند حوزه‌هایی مانند گردشگری، درمان، آموزش و انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: سالانه میلیون‌ها ایرانی و عراقی میان دو کشور تردد دارند و شمار قابل توجهی از دانشجویان عراقی نیز در ایران تحصیل می‌کنند؛ همچنین به گفته وی، وابستگی بخشی از تولید برق عراق به واردات گاز از ایران، اهمیت روابط اقتصادی دو کشور را نشان می‌دهد.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب با اشاره به واکنش‌هایی که به تصمیمات مرتبط با محدودیت پروازهای ایران و عراق نسبت داده می‌شود، تصریح کرد: به گفته وی، این فشارها در عمل می‌تواند زمینه تقویت همگرایی میان مردم ایران و عراق در برابر سیاست‌های آمریکا را فراهم کند.

حجت‌الاسلام زارعی همچنین با اشاره به اعلام رسمی پایان مأموریت نظامی آمریکا در عراق اظهار کرد: اگرچه به گفته وی همچنان حضورهایی از آمریکا در عراق وجود دارد، اعلام رسمی خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق یک دستاورد مهم برای جریان مقاومت محسوب می‌شود و باید اجازه داد مردم منطقه درباره امنیت آینده خود تصمیم‌گیر باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود انسجام ملی را یکی از عوامل مهم ایستادگی کشور در برابر تهدیدات دانست و گفت: به اعتقاد وی، آنچه در جریان جنگ‌های اخیر موجب حفظ کشور شد، حضور و انسجام مردم در صحنه بود و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب با اشاره به تنوع قومی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی در ایران افزود: دشمن تلاش می‌کند این تنوع‌ها را به شکاف تبدیل کند و برای تحقق این هدف روی اختلافات گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند؛ بنابراین جریان‌های سیاسی و اجتماعی باید با وجود اختلاف سلیقه‌ها، بر منافع ملی و دفاع از کشور تمرکز کنند.

حجت‌الاسلام زارعی تأکید کرد: اصولگرا، اصلاح‌طلب و دیگر جریان‌های سیاسی باید بدانند ایران متعلق به همه مردم است و همه گروه‌ها باید در مسائل مربوط به کشور مشارکت داشته باشند و مطالبات خود را در چارچوب قانونی مطرح کنند.

وی همچنین از نیروهای انتظامی و امنیتی خواست با حضور مؤثر در تجمعات مردمی، از شکل‌گیری حاشیه و درگیری جلوگیری کنند و گفت: به گفته وی، دشمن تلاش می‌کند تجمعات مردمی را به سمت درگیری و اختلاف سوق دهد و مردم باید موارد مشکوک را به نیروهای انتظامی و امنیتی اطلاع دهند.

امام جمعه اسلام‌آباد غرب خاطرنشان کرد: حفظ آرامش و پررنگ نگه داشتن حضور مردم در صحنه، مانع ایجاد خلأ برای فعالیت عوامل ناامن‌کننده می‌شود و جامعه باید اجازه ندهد اختلافات داخلی، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

حجت‌الاسلام زارعی در پایان با دعا برای پیروزی و عزت مردم ایران، اظهار امیدواری کرد انسجام و همدلی جامعه بیش از پیش تقویت شود و دشمنان جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف خود ناکام بمانند.