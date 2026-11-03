به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، محمود نوری‌شادکام در نشست رؤسا و مدیران بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی دانشگاه، ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان حوزه درمان، حفظ و ارتقای کیفیت خدمات درمانی را از اولویت‌های نظام سلامت استان دانست.

وی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود، خواستار بهره‌گیری بیشتر بیمارستان‌ها از توانمندی‌های محلی و شهرستانی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تقویت درآمدهای اختصاصی شد.

نوری‌شادکام همچنین بر تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات، تفویض اختیار به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و همکاری نزدیک معاونت‌های درمان و توسعه مدیریت و منابع برای رفع مشکلات مراکز تأکید کرد و کاهش کسورات بیمه‌ای و افزایش درآمدها را از الزامات مدیریت مالی بیمارستان‌ها برشمرد.

وی پاسخگویی به مراجع قانونی، شفافیت اطلاعات، نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و متخصصان و ارائه گزارش‌های دقیق عملکردی را از دیگر ضرورت‌های مدیریت مراکز درمانی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در پایان، توجه به فرآیند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و فعال‌سازی و تقویت کمیته‌های مرگ‌ومیر و عوارض را ضروری دانست و گفت: نتایج بررسی‌های این کمیته‌ها باید برای شناسایی چالش‌ها و بهبود مستمر خدمات درمانی مورد استفاده قرار گیرد.