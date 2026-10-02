تصادف مرگبار بازهم در شاهرود؛ یک دختر بچه فوت کرد

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با شامگاه جمعه یک تصادف مرگبار دیگر بازهم در محور مجن و این بار در محدوده تاش از مسیر شاهرود- توسکستان - گرگان به اورژانس شاهرود اعلام شد، تاکید کرد: ماموران اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این تصادف بین یک دستگاه کوئیک و یک تیبا رخ داد، افزود: امدادگران در ابتدای امر دریافتند که یک دختر بچه پنج ساله در این حادثه در دم جان خود را از دست داده است.

رئیس اورژانس شاهرود همچنین با بیان اینکه سه راهی تاش محل دقیق این حادثه بوده است، گفت: این تصادف پنج مصدوم نیز داشته است.

عظیمی از اعزام مصدومان به بیمارستان و انتقال آنها با آمبولانس خبر داد و ابراز کرد: مراحل درمانی بر روی مصدومان توسط کادر درمان در دست انجام است.

وی همچنین اعلام کرد: علت حادثه از سوی پلیس راه در دست بررسی قرار دارد.

گفتنی است محور مجن در محدوده‌های مختلف از مسیر اصلی شاهرود- توسکستان - گرگان د طول سال شاهد تصادفات مرگبار بسیاری است در همین دو ماه اخیر در این محور ۹ نفر فقط به دلیل تصادفات رانندگی جان خودشان را از دست دادند.