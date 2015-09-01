سیل در تاش شاهرود جان یک نفر را گرفت/ آبگرفتگی معابر

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید فوت یک نفر در این حادثه، بیان داشت: حجم بالای آب باعث خسارات فراوان به باغات و مسدود شدن موقت محور شاهرود-گرگان در منطقه توسکستان شد.

وی افزود: وجود سیلاب ها بر روی جاده باعث آبگرفتگی محور اصلی و مسدود شدن موقت آن شده است که با تلاش ماموران راهداری اداره کل راه و شهرسای استان سمنان در شاهرد این محور در حال بازگشایی است.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود همچنین حجم آب های جاری در سیل لحظاتی پیش روستای تاش را بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: حجم بالای آب موجبات شگفتی اهالی را فراهم آورده است اما خوشبختانه به دلیل هشدار های صبح امروز توسط سازمان هواشناسی و آمادگی مردم منطقه، خسارات جانی به جز یک مورد گزارش نشده است.

حجم خسارات وارده پس از بررسی های بیشتر اعلام می شود

هاشمی خاطرنشان کرد: حجم خسارات وارده پس از بررسی های بیشتر اعلام می شود اما تا کنون از بین رفتن یکدستگاه خودروی پراید و آبگرفتگی چندین باغ و مزرعه در مجاورت رودخانه تاش مسجل شده است.

وی افزود: از ابتدای وقوع این حادثه، اکیپ های امدادی، اداره راه و شهرسازی، اورژانس و مدیریت بحران در مکان حاضر و نسبت به امداد رسانی اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به آبگرفتگی معابر سطح شهر شاهرود، گفت: معابر به خصوص در خیابان های منتهی به میدان جمهوری اسلامی، دچار آبگرفتگی شدید شده اند و آب در چندین مغازه جنب بازار سرپوشیده شاهرود نفوذ کرده است.

هاشمی با بیان اینکه از حجم خسارات در مجموع سیلاب های شهرستان شاهرود گزارشی در دست نیست، گفت: پس ازبررسی های ثانوی توسط کارشناسان، خسارات وارده به نقاط سیل زده شهرستان اعلام می شود.

سیل تاش ویرانگر گزارش شده است

مدیرکل مدیریت بحران استان سمنان نیز در این گفتگو از ممانعت تردد در رفت و آمد حول محور توسکستان در منطقه تاش و مجن خبر داد و گفت: بارانی که از ساعت یازده صبح روز گذشته در منطقه شمال شاهرود آغاز شد در نهایت و طی نخستین ساعات عصر جاری به سیلی ویرانگر تبدیل شد.

احمد طاهری درباره خسارات وارده به این منطقه، بیان داشت: کنترل سیلاب هم‌اکنون در حال انجام بوده و خسارت‌های احتمالی هنوز مشخص نیست همچنین شتاب سیل به حدی است که راه‌ها به جهت امنیت جانی مسافران بسته شده بودند که خوشبختانه با همکاری اداره کل راه و ترابری استان سمنان این مشکل تا حدی مرتفع شده است.

وی افزود: بارش شدید باران در نقاط مرزی استان سمنان با استان گلستان، سبب بسته شدن راه‌های روستایی و ارتباطی در منطقه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان سمنان در خاتمه، گفت: بارش‌های شدید سبب جاری شدن سیل و وارد آمدن خسارت‌هایی به تأسیسات منطقه شده است و هم‌اکنون نمی‌توان برآوردی از حجم خسارت‌ها ارائه داد؛ چراکه بارش‌ها در حال ادامه‌ بوده و سیلاب همچنان روان است.