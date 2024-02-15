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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

رییس اورژانس شاهرود خبر داد؛

وقوع ۲ حادثه رانندگی با ۱۰ زخمی در شاهرود و میامی

وقوع ۲ حادثه رانندگی با ۱۰ زخمی در شاهرود و میامی

شاهرود- رییس اورژانس شاهرود از وقوع دو حادثه رانندگی در حوزه استحفاظی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد و گفت: این دو تصادف ۱۰ مصدوم برجا گذاشت.

زهره صالح نساج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از وقوه دو حادثه رانندگی در شاهرود و میامی خبر داد و ابراز کرد: مجموعاً این دو حادثه رانندگی که یکی تصادف دو خودرو و دیگری واژگونی بود، ۱۰ مصدوم برجای گذاشت که رقم قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه تصادف دو خودرو پیکان وانت در جاده مجن امروز شش مصدوم بر جای گذاشت، تاکید کرد: عوامل اورژانس بلافاصله خود را به حادثه رسانده و مصدومان را به بیمارستان انتقال دادند.

رئیس اورژانس شاهرود با بیان اینکه مداوای زخمی‌های این تصادف در حال انجام است، گفت: واژگونی تیبا در محور میامی - سبزوار و در محدوده میاندشت دیگر حادثه رانندگی است که چهار مصدوم بر جای گذاشت.

نساج از اعزام بالگرد اورژانس هوایی برای انتقال این مصدومان خبر داد و بیان کرد: این مصدومان در بیمارستان امام حسین (ع) خدمات درمانی را دریافت کردند.

کد مطلب 6025326

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