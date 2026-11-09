به گزارش خبرگزاری مهر، مجید میکائیلی از حضور ۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری و مجموعه مالی در بیست‌ونهمین رویداد ملی «تا ثریا» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان و با تمرکز بر هوشمندسازی معادن ۱۹ آبان‌ماه در شیراز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: نزدیک به ۲۶۸ طرح فناورانه از سراسر کشور برای حضور در این رویداد دریافت شد که ۲۰۴ فناور در ارائه آن‌ها مشارکت داشتند.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فجر فارس افزود: پس از بررسی طرح‌های دریافتی، ۱۵۴ طرح برای درج در دفترچه نهایی رویداد انتخاب شدند که صاحبان آن‌ها فرصت دارند دستاوردها و ظرفیت‌های فناورانه خود را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی معرفی کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های این رویداد گفت: ارائه طرح‌های منتخب، برگزاری نشست‌های دوجانبه تجاری و پنل‌های تخصصی از جمله برنامه‌هایی است که برای این دوره پیش‌بینی شده است.

میکائیلی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور، استارتاپ‌ها، نوآوران، فناوران، سرمایه‌گذاران و فعالان جامعه علمی از مخاطبان اصلی این رویداد هستند.

وی با بیان اینکه «تا ثریا» برای دومین سال متوالی در استان فارس برگزار می‌شود، گفت: سال گذشته خلق ارزش در حوزه گردشگری محور اصلی رویداد بود، اما امسال توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان با تمرکز تخصصی بر هوشمندسازی معادن در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فجر فارس هدف از برگزاری این رویداد را بسیج ظرفیت فناوران، نوآوران و نخبگان علمی کشور برای رفع نیازها و مسائل موجود دانست و گفت: هوشمندسازی معادن از موضوعاتی است که تاکنون رویدادی با این رویکرد تخصصی در کشور برای آن برگزار نشده است.

میکائیلی ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان فارس کمک کند و افزود: مراسم اختتامیه بیست‌ونهمین رویداد ملی «تا ثریا» ۱۹ آبان‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام برگزار می‌شود.

