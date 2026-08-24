به گزارش خبرنگار مهر، سید بصیر هاشمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح گستره فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از توسعه همزمان زیرساخت‌های درمانی، توزیع نیروی متخصص، گسترش آموزش و پژوهش و تقویت ظرفیت گردشگری سلامت به‌عنوان محورهای اصلی برنامه‌ریزی در حوزه سلامت فارس یاد کرد و با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز تنها مسئول ارائه خدمات درمانی به مردم فارس نیست، گفت: این دانشگاه به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ و مرجع کشور، در قالب کلان‌منطقه آمایشی سلامت، مسئولیت دانشگاه معین برای هشت دانشگاه علوم پزشکی منطقه را نیز بر عهده دارد.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این مجموعه ادامه داد: نزدیک به ۳۷ هزار نیروی انسانی، بیش از هزار عضو هیئت علمی و بیش از ۱۰ هزار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت دارند و آموزش در بیش از ۲۰۰ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در سطح استان فارس نزدیک به ۴۹ بیمارستان دولتی فعال است و با احتساب بیمارستان‌های خصوصی و خیریه، در مجموع بیش از ۷۰ بیمارستان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار دارند.

هاشمی همچنین با اشاره به اجرای برنامه‌های اعزام پزشکان متخصص به مناطق مختلف تصریح کرد: تاکنون ۳۵ مرحله از این برنامه اجرا شده که در جریان آن حدود ۹۰۰ متخصص به مناطق مختلف اعزام و بیش از ۲۴ هزار خدمت درمانی به بیماران ارائه شده است.

۲۸ همت برای تکمیل پروژه‌های درمانی فارس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، توسعه زیرساخت‌های درمانی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این دانشگاه دانست و افزود: هم‌اکنون حدود ۲۰۰ پروژه عمرانی در نقاط مختلف استان در دست اجراست که مجموع زیربنای آن‌ها از ۵۰۰ هزار مترمربع فراتر می‌رود.

هاشمی با بیان اینکه تکمیل این طرح‌ها نیازمند حدود ۲۸ همت اعتبار است، گفت: برنامه‌ریزی شده بخشی از این پروژه‌ها همزمان با هفته دولت و تا پایان شهریورماه و بخش دیگری نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.

وی به اجرای پروژه‌های بیمارستانی در شهرستان‌هایی همچون داراب، ارسنجان و قادرآباد اشاره کرد و ادامه داد: توسعه مراکز درمانی در شهرستان‌ها، علاوه بر افزایش دسترسی مردم به خدمات، می‌تواند بخشی از بار مراجعه به بیمارستان‌های قدیمی و فرسوده مرکز شیراز را کاهش دهد.

بازگشت بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز به چرخه درمان

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت بیمارستان حضرت زینب(س) پرداخت و گفت: این مرکز درمانی به دلیل مشکلات جدی سازه‌ای از چرخه خدمت خارج شده بود، اما طی یک سال گذشته عملیات بازسازی و اقدامات عمرانی در آن دنبال شد و اکنون بار دیگر برای ارائه خدمات درمانی آماده شده است.

وی افزود: بازگشت کامل بیمارستان به چرخه خدمت به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و انتقال بخش‌ها، تجهیزات و راه‌اندازی خدمات مختلف در دستور کار قرار دارد؛ به‌طوری‌که بخش‌هایی از خدمات مرتبط با حوزه زنان و نوزادان نیز به‌تدریج در حال انتقال و راه‌اندازی است.

اعزام ۳۰۰ متخصص برای کاهش شکاف درمانی در شهرستان‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را از دیگر رویکردهای اصلی این دانشگاه عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ پزشک متخصص در مناطق مختلف استان توزیع شده‌اند تا مردم شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار، دسترسی آسان‌تری به خدمات تخصصی داشته باشند.

هاشمی با اشاره به فشار کاری موجود در مراکز درمانی، تأمین و تقویت نیروی انسانی را ضروری دانست و افزود: توسعه بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های درمانی باید همزمان با تأمین نیروی انسانی دنبال شود تا فشار کاری بر کادر درمان کاهش یابد و کیفیت خدمات نیز ارتقا پیدا کند.

وی از جذب ۷۰ عضو هیئت علمی جدید در سال گذشته خبر داد و گفت: توسعه دانشگاه تنها به حوزه درمان محدود نمی‌شود و در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری نیز اقدامات متعددی در حال پیگیری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: ارتقای جایگاه مجلات علمی دانشگاه، افزایش بودجه‌های پژوهشی و توسعه فعالیت‌های فناورانه از جمله برنامه‌هایی است که در یک سال گذشته دنبال شده و ظرفیت پارک علم و فناوری سلامت، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.

هاشمی همچنین به عملکرد حوزه غذا و دارو در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: ذخیره‌سازی داروهای استراتژیک پیش از وقوع بحران، یکی از اقدامات مهمی بود که موجب شد نظام سلامت فارس در آن شرایط با کمبود جدی دارویی مواجه نشود.

وی این تجربه را نشان‌دهنده اهمیت پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و آمادگی برای شرایط بحرانی دانست و تأکید کرد: حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی از موضوعاتی است که باید همواره در اولویت نظام سلامت قرار گیرد.

تلاش برای رونق دوباره گردشگری سلامت شیراز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه با اشاره به جایگاه این شهر در حوزه درمان کشور اظهار کرد: شیراز از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری سلامت و پذیرش بیماران خارجی برخوردار است و باید از این ظرفیت برای رونق توریسم درمانی استفاده شود.

هاشمی گفت: پیش از جنگ ۱۲ روزه، تعداد گردشگران سلامت مراجعه‌کننده به شیراز نزدیک به ۲ هزار نفر بود، اما پس از این اتفاقات این آمار کاهش یافت.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تلاش است با فراهم کردن زیرساخت‌ها، تسهیلات و بسترهای لازم، زمینه بازگشت و رونق دوباره گردشگری سلامت در شیراز را فراهم کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان با قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه، بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه در حوزه سلامت و تقویت تعامل مستمر رسانه‌ها با مجموعه سلامت استان تأکید کرد.

