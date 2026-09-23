حرکت دیوان محاسبات فارس به سمت نظارت پیشگیرانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غلامی، عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای فارس تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای برای مقابله با تهدیدات نوین، اظهار کرد: جنگ نرم و جنگ روایت‌ها از چالش‌های مهم امروز است و مقابله با آن نیازمند تولید محتوای هدفمند و تقویت ظرفیت‌های رسانه‌ای است.

وی با اشاره به نقش صداوسیما در عرصه فرهنگی و آموزشی افزود: رسانه ملی در کنار نقش اطلاع‌رسانی، جایگاه مهمی در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان مؤثر در مقابله با جنگ روایت‌ها و تقویت پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس با بیان اینکه رویکرد این نهاد صرفاً نظارت پس از وقوع تخلف نیست، گفت: دیوان محاسبات به سمت نظارت پیشگیرانه و تسهیل‌کننده حرکت کرده و هدف آن شناسایی نقاط ضعف پیش از ایجاد آسیب و کمک به مدیران برای اجرای صحیح قوانین است.

غلامی ادامه داد: نظارت هوشمند و دقیق بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات می‌تواند ضمن جلوگیری از انحراف منابع، مسیر اجرای صحیح قوانین و تحقق اهداف دستگاه‌های اجرایی را هموار کند.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت در جریان نقدینگی و هزینه‌کرد منابع در پروژه‌های کلان تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح منابع و نظارت بر فرآیند تخصیص اعتبارات، نقش مهمی در جلوگیری از توقف یا کندی پروژه‌های توسعه‌ای دارد.

کمبود اعتبارات و پروژه‌های راکد

در ادامه این نشست، غلامی با اشاره به برخی چالش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی استان، کمبود اعتبارات هزینه‌ای و محدودیت منابع را از عوامل اثرگذار بر روند اجرای برخی پروژه‌های توسعه‌ای دانست و بر ضرورت بازنگری و مدیریت دقیق‌تر تخصیص اعتبارات تأکید کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس همچنین بر همکاری نزدیک‌تر میان نهادهای نظارتی و رسانه‌ای برای رفع موانع اجرایی و تسهیل تکمیل پروژه‌های راکد تأکید کرد.

پیشنهادهایی برای تقویت همکاری رسانه‌ای

غلامی در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید محتوا و مقابله با جنگ رسانه‌ای، همکاری برای وصول مطالبات صداوسیما از دستگاه‌های اجرایی و پاسداری از فرهنگ و زبان فارسی را از جمله زمینه‌های قابل پیگیری برای همکاری مشترک عنوان کرد.

در این نشست، امیر رئوف مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس نیز با اشاره به چالش‌های مالی این سازمان، محدودیت‌های بودجه‌ای و کمبود اعتبارات را از جمله موانع فعالیت‌های رسانه‌ای و اجرای برخی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای دانست و خواستار حمایت‌های بیشتر در این زمینه شد.

رئوف همچنین با اشاره به توقف یا کندی برخی پروژه‌های عمرانی صداوسیمای استان، تخصیص اعتبارات مورد نیاز را برای تکمیل این طرح‌ها ضروری دانست.

در پایان این نشست، بر توسعه همکاری میان دیوان محاسبات و صداوسیمای مرکز فارس با هدف رفع موانع اجرایی، مدیریت بهینه منابع و تقویت نقش رسانه در حوزه پدافند غیرعامل و مقابله با جنگ روایت‌ها تأکید شد.